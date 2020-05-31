Президент сподівається, що успішний запуск ракети SpaceX надихне всіх американців у час масових протестів

Президент Дональд Трамп особисто відвідав перший за останні десять років запуск космічного електронного корабля з американськими астронавтами на борту з території США.

Ракету SpaceX Falcon9 з капсулою Crew Dragon успішно запустили у складний для країни час, коли в кількох американських містах вибухнули масові протести, часом з застосуванням насильства, і це в час пандемії коронавірусу.

«Це було прекрасне видовище. Я сподіваюся, що це все вам сподобалось”, - сказав президент Трамп незабаром після того, як ракетний корабль, спроектований та створений компанією Ілона Маска SpaceХ, відправився в космос на Міжнародну космічну станцію.

У своїй промові Дональд Трамп згадав про нинішні масові протести у США. Президент назвав смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер у поліцейському відділку під час затримання у Міннеаполісі, «серйозною трагедією», що переповнила країну гнівом та горем.

Водночас, президент США додав, що його адміністрація “холоднокровно” зупинить хвилю насильства, яка наповнила цими днями Сполучені Штати.

“Я стою тут перед вами як друг і союзник всіх американців, що прагнуть до справедливості і миру. І я рішуче протистоятиму будь-кому, хто використовує цю трагедію для мародерства, грабежів, нападів та погроз. Зцілення, а не ненависть, справедливість, а не хаос - ось наші завдання", - заявив президент Трамп.

А щодо космічного старту Дональд Трамп додав: “Коли відчуваєш цю вібрацію - а ми перебуваємо дуже далеко [від стартового майданчика], це ... разюче. Прекрасне видовище. І прекрасний корабель.”

Президент зазначив, що запуск корабля допоміг всій країні черпнути натхнення в складний час, який переживає Америка.

“Ми відчули щось жахливе, цього не повинно було статися. І це одна з причин, через яку я хотів прибути сюди сьогодні. Я подумав, що мені важливо бути тут сьогодні ... Думаю, що кожен з вас скаже, що його надихнуло те, що ми щойно побачили”, - додав Трамп.

Віце-президент США Майк Пенс, у свою чергу, порівняв обставини нинішньої місії Crew Dragon із запуском "Аполлона", який також відбувався на тлі заворушень, що охопили Сполучені Штати наприкінці 1960-х років. Пенс підкреслив, що обидві місії стали символом національної сили і єдності.

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