Президент України та канцлер Німеччини по-різному прокоментували питання щодо членства України в НАТО  

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неактуальним питання потенційного членства України в НАТО і заявив, що воно наразі практично не стоїть на порядку денному.

Відтак претензії Росії щодо НАТО дивують німецьку сторону, зазначив глава німецького уряду під час візиту в Україну в понеділок, 14 лютого.

“Щодо членства в альянсах, то на даний момент це не актуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", - заявив канцлер Німеччини він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

У відповідь президент України заявив, що питання членства в НАТО стоїть на порядку денному в Україні: "Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть за нашу мету. Тому, це ж не перший сигнал, що це питання неактуальне. Він йде не з нашого боку, а від лідерів інших держав. Це точно питання не до нас".

Загалом в ході прес-конеренції із канцлером Німеччиним президент Зеленський дав зрозуміти, що не всі країни-члени НАТО бачать майбутнє України в цьому Альянсі.

“Сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішки натякають Україні, що можна не ризикувати і не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов'язані з реакцією Російської Федерації.

Питання в іншому, питання - як довго Україна повинна йти по цьому шляху, з ким вона буде йти, хто буде друзями і партнерами, і буде підтримувати нашу державу, а може питання відкритих дверей - це як мрія, сигнал, куди ми йдемо, але коли там будемо, ніхто не знає. Не тільки Україна, а й навіть деякі члени НАТО”, - заявив президент України Володимир Зеленський.

Після візиту в Київ канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушає до Москви для зустрічі 15 лютого із російським президентом Володимиром Путіним.

Питання нерозширення НАТО було однією з вимог, які російська сторона висувала Заходу раніше цього року. В НАТО відкинули право вето третіх сторін на рішення про прийняття нових членів до Альянсу.