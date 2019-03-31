Президента України оберуть у другому турі – екзит-поли

Президента України оберуть у другому турі, свідчать дані Національного екзит-полу станом на 18:00.

Відповідно до соціологічних опитувань, перше місце в першому турі посів Володимир Зеленський (30,4%). Друге – Петро Порошенко (17,8%).

За ними йдуть Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%), Анатолій Гриценко (7,1%), Ігор Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Олександр Вілкул (4%), Руслан Кошулинський (1,8%) та Олександр Шевченко (0,5%).

Остаточні дані опитування оприлюднять о 23:00.

Національний екзит-пол проводив консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. У бюлетені для голосування були прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.​

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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