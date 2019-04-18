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Україна

Україна опустилась на 102 місце в Індексі свободи преси

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Рейтинг організації “Репортери без кордонів” оцінює, наскільки вільно почуваються журналісти у різних країнах світу

Президентські перегони сприяють зростанню напруженості в Україні
"Репортери без кордонів"

Порівняно з минулим роком, Україна опустилася на 1 пункт.

За версією організації, президентські перегони сприяють зростанню напруженості в країні: почастішали випадки загроз і нападів, порушення конфіденційності джерел, спостереження за журналістами-розслідувачами і маніпулювання новинами.

Росія посіла 149 місце, опустившись на один пункт, порівняно з 2018-м. Здебільшого – через блокування "Telegram" та просування законопроектів про ізоляцію інтернету.

Сполучені Штати займають 48му сходинку рейтингу, а торік були на 45му. Очолюють Індекс свободи преси, вже традиційно, Скандинавські країни. Перша трійка виглядає так: Норвегія, Фінляндія та Швеція.


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