Екс-президента США після серйозної травми запропонували загорнути у захисну плівку

Треба загорнути Джиммі Картера та Рут Бейдер Гінзбург (86-річна суддя Верховного суду США, - ред.) у бульбашкову плівку

39-й президент США Джиммі Картер ушпиталений після того, як він впав і зламав тазову кістку. Це сталось у його будинку у штаті Джорджія.

Користувачі соцмереж висловлюють йому свою підтримку й бажають здоров'я.

"Чимало з вас не знають, але він був президентом США з 1977 по 1981. Він будує будинки для людей у скруті. Він був хворий, мав рак, а нещодавно впав. І все одно щодня допомагає тим, хто цього потребує. Велика людина".

"Чорт! Я хочу сказати, якби він лише міг уповільнитись і бути більш обережним, але це просто не в його стилі. Видужуйте, пане президенте!"

"Нам треба загорнути Джиммі Картера та Рут Бейдер Гінзбург (86-річна суддя Верховного суду США, - ред.) у бульбашкову плівку. Вони - національний скарб, який ми не можемо втратити", - із гумором підтримують інші користувачі.

"Я не релігійний... але хоч би які у вас були вірування/конфесія, сьогодні ви можете відправити гарні побажання для Джиммі Картера, останньої гідної людини, що була президентом США".

1 жовтня Джиммі Картер відсвяткував свій 95-й день народження і став першим президентом США, який досяг такого поважного віку. Попри проблеми зі здоров'ям, він продовжує вести активний спосіб життя, виступає перед молоддю і бере участь у діяльності своєї благодійної організації. 8 жовтня він впав і забив обличчя, проте все одно приїхав на благодійний захід, де брав активну участь у зведенні будинків для малозабезпечених.

А нещодавно, коментуючи поважний вік провідних демократів, що висуваються у кандидати в президенти на виборах 2020 року, Картер сказав, що виступає за встановлення вікового ліміту для президентів, адже не зміг би добре керувати країною у 80 років.

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