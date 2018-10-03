США роз'яснили: про превентивний удар по Росії не йдеться

Заява посла США до НАТО Кей Бейлі Гатчісон у вівторок про можливість "усунути" російські ракети, які, за заявами посадовців США, порушують умови Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF), викликала публічну дискусію стосовно можливості превентивного удару США.

Лише через кілька годин після першої заяви, Гатчісон роз'яснила, що про превентивний удар не йдеться.

"Я не говорю про превентивний удар по Росії, - наголосила посадовець у Twitter. - Я маю на увазі, що Росія мусить повернутись до виконання Договору INF, або ми відповімо на її спроможності для того, щоб захистити інтереси США та НАТО. Теперішня ситуація, коли Росія явно порушує є неприпустимою".

Йдеться про нові російські наземні ракети 9M729, які, на думку США, порушують заборону на крилаті та балістичні наземні ракети середньої дальності, передбачену в Договорі між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF).

Ці ракети можуть дозволити Росії провести раптовий ядерний удар по Європі.

Москва заперечує порушення.

Виступаючи перед пресою у вівторок Гатчісон заявила, що Вашингтон продовжує підтримувати вирішення проблеми дипломатичним шляхом, але готовий розглянути можливість військового удару, якщо Росія продовжить розробку ракет середньої дальності.

"На той момент, ми розглянемо можливості усунення (російських) ракет, які здатні завдати удару по будь-кому з наших країн", - заявила вона під час прес-конференції.

"Контрзаходом (з боку США) стане усунення ракет, які розробляються Росією у порушення домовленості", - додала вона.

У відповідь, МЗС Росії назвав заяви Гатчісон "небезпечною риторикою".

Після першої заяви до роз'яснення своєї позиції Гатчісон закликали американські експерти з контролю над озброєнням. "Це (заяви про можливість усунення ракет - ГА) може зміцнити параною російських плановиків. Вона муситиме виступити з роз'яснювальною заявою про те, що мала намір сказати", - заявляв Ганс Крістенсен, директор проектів з ядерної інформації Федерації науковці Америки в коментарі The Guardian.

В своїй другій заяві, Гатчісон все ж не роз'яснила якою саме буде відповідь США на порушення договору Росією.

США можуть "внести зміни до теперішніх ударних можливостей для того, щоб збільшити ризики для нової зброї, заходи також можуть включати розробку нової зброї для можливого введення до дії, та/або збільшення економічного та політичного тиску на Москву з метою змусити її повернутись до виконання Договору", - розмірковує Крістенсен.

Дивіться також: У Вашингтоні обговорюють деталі нової торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою