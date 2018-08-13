Трамп: чи означатиме звільнення Строка закриття справи Мюллера?

З огляду на те, що Строк був відповідальним за "полювання на відьом", чи зупиниться воно (розслідування - ред. ГА) тепер? - пише Трамп

Президент Дональд Трамп у пості в Twitter питає, чи означає звільнення Пітера Строка з ФБР закриття розслідування російського втручання у президентські вибори США 2016 року спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

"Агента Пітера Строка щойно звільнили з ФБР – нарешті. Перелік поганих гравців в ФБР та Міністерстві юстиції стає дедалі більшим. З огляду на те, що Строк був відповідальним за "полювання на відьом", чи зупиниться воно (розслідування - ред. ГА) тепер? Це просто обман. Ніякої змови, ніяких перешкод – я просто відбиваюсь", - написав Трамп у пості в Twitter.

Пізніше в наступному пості Трамп додав: "Це було повне шахрайство для американців і це треба відповідно виправити".

Нагадаємо, що Федеральне бюро розслідувань звільнило агента Пітера Строка, який брав участь у розслідуванні російського втручання у вибори, поки не стало відомо про надіслане ним повідомлення, в якому містилась критика на адресу президента Трампа.

Це можна вважати нормальним процесом, хіба що за назвою, - заявив адвокат Строка ​

Адвокат Строка Ейтан Гоелман заявив, що заступник директора ФБР Дейвід Л. Боудич дав розпорядження про відставку агента в п'ятницю. Втім, глава управління, який відповідає за дисциплінарні заходи в міністерстві, вважає, що достатньо буде понизити Строка в посаді і відсторонити від роботи на 60 днів. По словами Гоелмана, рішення суперечить попереднім заявам ФБР про те що Строку буде забезпечений нормальний дисциплінарний процес.

"Це можна вважати нормальним процесом, хіба що за назвою", - заявив адвокат.

В ФБР від коментарів відмовились. Строк пропрацював 22 роки у ФБР та брав участь у розслідуваннях справ російських шпигунів, працівників оборонного сектору, яких звинувачували у продажі секретів Китаю та багатьох інших справах.

На завершальному етапі своєї кар'єри Строк став ключовим учасником двох великих розслідувань: про російське втручання у вибори 2016 року та хакерську атаку на електронну пошту Гілларі Клінтон.

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