Білий дім: дії Росії на кордоні з Україною будуть основною темою завтрашніх переговорів Байдена та Путніа

Під час завтрашньої відеозустрічі, президент США Джо Байден засвідчить занепокоєння США через пересування російських військових сил на кордоні з Україною а також висловить підтримку Україні, заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування з пресою в понеділок.

Відеозустріч "стане нагодою підкреслити занепокоєння США діями Росії на кордоні з Україною і підтвердити підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України", - сказала Псакі.

Саме військові пересування Росії стануть основною темою дискусії двох лідерів, наголосила вона.

Серед інших тем американсько-російських відносин, які обговорюватимуться на зустрічі - питання стратегічної стібальності, кібербезпека та ситуація в регіоні, говорить посадовиця.

Псакі запевнила: "Ви можете очікувати, що наше занепокоєння через військову діяльність на кордоні станє основною частиною оговорення".

Байден розпочинає своє долучення з дипломатичних зусиль в прямих переговорах з лідерами Росії, підкреслила Псакі. "Тимчасом, йде підготовка низки заходів", - додала вона.

У п'ятницю Джо Байден заявив про підготовку низки ініціатив спрямованих на стримування агресії Росії щодо України. За словами президента США, він готує "найбільш всеосяжний та змістовний набір ініціатив, щоб значно ускладнити пану Путіну подальші кроки та дії, до яких, як побоюються люди, він може вдатись". Байден також наголосив, що перебуває у постійному контакті із союзниками у Європі та з Україною.

Псакі наголосила: "Ми працюємо з Конгресом та нашими партнерами по НАТО з трансатлантичною спільнотою над підготовкою низки кроків, які б зашкодили їхній [російській] економіці".

Вона зауважила, що "активність в соцмедіа з просування антиукраїнської пропаганди збільшилась в десять разів і наближається до рівнів, порівняних з часом, який перебував російській агресії в 2014 році".

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