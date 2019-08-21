Про безвіз та зменшення енергозалежності від Росії поговорили президенти США та Румунії

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, який змагатиметься за перевибори на посаду в листопаді.

"Для мене честь бути з президентом Румунії, який користується великою повагою і добре діє. Я чув, що зараз в Румунії – політичний сезон і гадаю, Ви дуже добре впораєтеся, тому що Ви дуже талановитий і любите свій народ", - заявив Трамп, приймаючи Клауса Йоганніса в Білому домі.

Під час переговорів сторони багато часу приділили обговоренню можливості безвізових подорожей до США громадян Румунії, наголосив пиериканський президент.

"Ми багато часу приділили цьому обговоренню", - заявив Трамп. "Ми думаємо про це", - додав він.

Важливим питанням візиту стала підтримка енергонезалежності Європи, і, зокрема, стримування будівницва проекту "Північний потік 2". Під час переговорів президенти підкреслили свою "опозицію до Північного потоку 2 та інших проектів, які збільшують залежність аших союзників та партнерів від російських енергоресурсів". "Енергобезпека – це державна безпека", - наголошується в спільній заяві президентів за результатами зустрічі.

"Румунія проти Північного потоку 2 та інших трубопроводів, які збільшують залежність Європи від Росії",- підкреслюється в заяві.

Сполучені Штати зі свого боку заявили, що "допоможуть країні краще використовувати її ресурси природного газу, що збільшить інвестиційні можливості для американських компаній, добробут мешканців Румунії та покращить енергобезпеку регіону".

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