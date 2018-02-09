В Сенаті обговорили необхідність посилення регулювання ринку криптовалют, щоб обмежити шахрайство та використання криптовалют для уникнення міжнародних санкцій.

"Чи відіграє роль Комісія з фондових ринків США та Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами в запобіганні використанню цифрових валют іноземними урядами для уникнення міжнародних санкцій?" Таке запитання задав сенатор-демократ Роб Менендес, виступаючи під час слухань в Комітеті Сенату з банківської діяльності, житлових та комунальних справ, що відбулися 6 лютого і були присвячені криптовалютам.

Кристофер Джанкарло, голова Комісії США з торгівлі товарними ф'ючерсами, відповідаючи на запитання визнав, що повноваження регуляторів США обмежені в цій сфері, крім випадків, коли існують підозри в шахрайстві і зловживаннях.

Законодавці США розмірковують над посиленням регулювання ринку криптовалют.

"Ми, можливо знову зберемося з нашими друзями з Міністерства фінансів США та Федерального резерву, щоб виробити нове законодавство", - заявив Джей Клейтон, голова Комісії з фондових ринків США на слуханнях.

Під час слухань сенатори висловлювали занепокоєння через негативні новини про зниження ціни Bitcoin та інших криптовалют, включаючи нещодавній хакерський напад на японську біржу, а також нестабільністю курсу цифрових валют.

"Інколи здається, що шахраї та хакери знають більше про цю технологію, ніж учасники ринку", - наголосив сенатор Шеррод Браун.

Питання використання Росією криптовалют, щоб обійти міжнародні санкції, поставало під час грудневих слухань Гельсінської комісії в США.

"Ці криптовалюти - подарунок від Бога для злочинців та диктаторів, які хочуть вберегти свої гроші", - сказав Вільям Браудер, фінансист та правозахисник в інтерв’ю виданню Buzzfeed напередодні своїх свідчень в Гельсінській комісії США, присвячених п’ятиріччю «закону Магнітського».

"Bitcoin стає улюбленою валютою Росії для ухиляння від санкцій Магнітського", - зазначив Браудер.

Він закликав "США та інші уряди Заходу приділити невідкладну увагу режиму санкцій за законом Магнітського та інших санкційних програм".

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