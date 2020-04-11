Американці тепер скуповують фарбу для волосся - CNN

Виконавчий директор американської мережі гіпермаркетів Walmart розповів каналу Сі-Ен-Ен про те, як змінились покупки американців із плином заходів спрямованих на подолання пандемії. За словами Дуга Макміллона, американці тепер частіше купують товари пов'язані з дозвіллям та освітою а також засоби догляду за зовнішністю.

"Ми бачимо, що продається більше триммерів для бороди, фарби для волосся та подібних речей", - відзначив Макміллон.

Канал CNN підсумував зміни трендів популярних товарів в останні тижня. Так протягом першого тижня обмежень спрямованих на подолання коронавірусу американці запасались засобами дезінфекції та милом, на другом тижні спостерігався попит на туалетний папір, на трьому та четвертому - на м'ясну нарізку та дріжджі, і на четвертому - американці скуповують засоби догляду за зовнішністю.

"Продажі машинок для стрижки зросли на 166%, а фарби для волосся на 23% у порівнянні із минулим роком", - відзначають Сі-Ен-Ен, посилаючись на дослідження компанії Nielsen.

Раніше президент Дональд Трамп США заявив, що розглядає можливі строки повернення країни до нормального режиму функціонування. При цьому головний хірург США відзначив, що країна загалом не буде готова до повернення до звичайного режиму на початку травня. Відкриття країни може відбуватись крок за кроком по мірі готовності різних штатів, міст.

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