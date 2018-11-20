Найближчі союзники придбають зброю у США на 944 мільйони доларів

В понеділок Державний департамент США схвалив три угоди з продажу зброї для найближчих союзників США, повідомляє американське оборонне видання Defense News.

Можливий продаж, про який оголосила Установа з співпраці у сфері безпеки та оборони, включає продаж ракет SM-3 Японії на суму, яка за оцінками може становити 561 мільйон доларів а також ракети середньої дальності AIM-120C-7 вартістю 63 мільйони доларів США а також пакет систем наведення на суму 320,5 мільйона доларів США будуть продані Установі НАТО з підтримки та закупівель.

Основними постачальниками за цими контрактами стануть американські компанії Raytheon та Boeing.

Цей продаж має бути затверджено Сенатом і після затвердження можуть бути внесено зміни до обсягів поставок а також сум оплати, наголошує видання.

Частина закупівлі відбувається в рамках НАТО через Установу з підтримки та закупівель, створеного для того, щоб дозволити країнам НАТО купувати збройні системи спільного використання.

В цьому випадку, зброю буде розподілено між Бельгією, Чехією, Данією, Грецією, Угорщиною, Італією Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Іспанією, Великобританією та Фінляндією, яка хоч і не є членом НАТО, але має статус "партнера, який заслуговує на довіру".

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