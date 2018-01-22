Продовольча допомога ООН для Донбасу під загрозою - Боцюрків

"Світова програма з надання продовольчої допомоги ООН WFP, що надається вразливим верствам населення, на які вплинув конфлікт на сході України триватиме до кінця лютого 2018 року і потім завершиться". Про це в коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив міжнародний аналітик та колишній речник спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

"Протягом цього часу люди продовжуватимуть отримувати ваучери, чи грошову допомогу, яка дозволить їм купувати продукти харчування на місцевих ринках".

Серед основних причин припинення програми Боцюрків назвав нестачу коштів та перепони для доступу до регіону.

"Зменшення коштів ще більше ускладнили можливості для WFP продовжувати діяльність в Україні. WFP матиме обмежену присутність в Україні щонайменше до середини 2018 року і продовжить відслідковувати ситуацію", - наголосив Боцюрків.

В Україні складнощі з забезпеченням продуктами харчування мають більше мільйона осіб, свідчать оцінки WFP.

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