США розчаровані продовженням ув'язнення Павла Гриба

23 липня Верховний суд Російської Федерації підтвердив вирок у 6 років позбавлення волі Павла Гриба.

21-річного Павла Гриба викрали у білоруському Гомелі і перевезли до Росії, де слідство звинуватило його у підготовці терористичного акту. Гриб не визнає своєї провини.

ЄС та США засудили це рішення суду.

"Ми глибоко розчаровані ухваленим цього тижня рішенням російського суду про продовження несправедливого ув'язнення Павла Гриба". Так відреагували на рішення російського суду у Посольстві США в Україні. США закликали Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.

У відповідному зверненні Євросоюз закликав Росію негайно звільнити "21-річного громадянина України з інвалідністю, викраденого в Білорусі російською владою в серпні 2017 року".

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