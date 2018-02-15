Великий проект в Україні став інноваційним для американської державної установи

14 лютого відбувся випуск облігацій, гарантованих Корпорацією з закордонних інвестицій США (OPIC) для фінансування проекту Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива НАЕК "Енергоатом”.

Український проект став інноваційним для цієї державної установи США, адже, як правило, ОРІС не кредитує іноземні держави або державні підприємства, - відзначила віце-президент ОРІС з структурованих фінансів та страхування Трейсі Вебб під час спілкування з пресою.

В цьому ж випадку, головним учасником проекту стала українська державна компанія "Енергоатом".

Інноваційна та складна структура залучення фінансування зробила можливим доступ для "Енергоатома" на ринки запозичень США, що означає безпрецедентну можливість фінансування проекту на привабливих умовах для цієї української державної корпорації.

"Це – перша угода ОРІС, побудована таким чином, і нам приємно стати партнерами з цього інноваційного проекту", - наголосила Трейсі Вебб.

На опрацювання угоди знадобилось три роки. "Ця угода вимагала значної роботи, а також потребувала слушної нагоди, яка дозволила б застосувати ці ідеї", - відзначила Вебб, наголосивши на стратегічній важливості проекту, який сприяє енергетичній незалежності України і створить альтернативу теперішній ситуації, коли відпрацьоване ядерне паливо відправляється до Росії за гроші.

За оцінками "Енергоатому", проект дозволить Україні заощадити 130-160 мільйонів доларів коштів, які зараз йдуть на оплату послуг російських компаній в цій сфері.

В рамках угоди, ОРІС надав гарантію, на суму 250 мільйонів доларів, що страхує від політичних ризиків проекту. Агентство Moody’s присвоїло облігаціям рейтинг Аа2 зі стабільним прогнозом. Організатором продажу облігацій на ринку США став банк BA Merryl Lynch.

Це на 15 пунктів вище за суверенний рейтинг України, який, наразі, є на рівні Caa2, відзначила Трейсі Вебб.

Таким чином, українська державна організація змогла вийти на ринок запозичень США, обсяг якого складає 40 трильйонів доларів, відзначили в ОРІС.

Угода дозволяє залучити фінансування для стратегічно важливого інфраструктурного проекту для України.

Голова "Енергоатому" Юрій Недашковський відзначив, що в Чорнобильській зоні відчуження вже ведуться будівельні роботи зі спорудження майданчика для сховища, а на заводах Holtec International в американських містах Піттсбурзі та Камдені виготовляється обладнання для втілення проекту "Енергоатомом".

Відповідаючи на питання "Голосу Америки" стосовно наступних проектів в Україні, Трейсі Вебб зазначила: "Ми швидко наростили свій пакет проектів в Україні за останній рік, додали проект з Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива і тепер сповільнимось для того, щоб оцінити нові проекти в Україні".

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