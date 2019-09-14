Україна домовляється про нову програму МВФ обсягом 5 мільярдів доларів - Bloomberg

Україна домовляється з МВФ про нову програму Розширеного фінансування EFF обсягом 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію від осіб близьких до переговорів.

Нова програма буде, найімовірніше, розрахована на три роки, повідомляє видання.

Одним з основних питань у співпраці МВФ з Україною залишається подолання корупції. Про це повідомив речник МВФ Джеррі Райс під час спілкування з пресою у четвер.

"Один з ключових елементів переговорів, які ми проводимо з Україною стосується важливості створення ефективної системи подолання корупції, - заявив речник МВФ. - Це надзвичайно важливий елемент нашої співпраці з Україною. Цей елемент був важливим протягом попередніх років і залишається важливим елементом поточних обговорень".

Місія МВФ зараз перебуває у Києві і планує завершити свою роботу 26 вересня.

Дивіться також: ​ Студія Вашингтон. Коли Зеленський зустрінеться з Трампом? - Чалий