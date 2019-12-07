У США собаки допомагають солдатам долати посттравматичний синдром. Відео

У п’ятницю 6 грудня в Україні відзначають День збройних сил. Цього дня, у 1991-му році, Верховна Рада України ухвалила закон про Збройні сили України. Однією з проблем військовослужбовців, про яку мало замислювалися тоді, на початку незалежності, але яка стає все нагальнішою тепер, є посттравматичний синдром фронтовиків. У Сполучених Штатах, де цій проблемі приділяють значну увагу, минулого року започаткували програму, яка допомогає солдатам долати посттравматичний синдромом, з допомогою собак.