Прокремлівські агенти намагаються налаштувати Німеччину проти України - медіа

У Німеччині діє мережа прокремлівських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти України, поширюючи прокремлівську риторику та виступаючи проти підтримки Берліном України. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За даними агенції, прокремлівські агенти організовують у німецьких містах акції під прапорами Росії та Німеччини, закликаючи німецький уряд розірвати зв’язки із західною коаліцією, яка підтримує Україну, та піти на примирення з Росією.

Одну з подібних акцій в Кельні у вересні 2022 року відвідало близько двох тисяч протестувальників, які вимагали, щоб Берлін переглянув свою підтримку України. На протесті один із правих німецьких політиків Маркус Бейзіхт, виступаючи із кузова вантажівки вигукував, що німці «повинні перестати бути васалами американців».

Журналісти Reuters встановили особистості агентів, причетних до просування прокремлівських ідей в Німеччині з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Серед них були й двоє протестувальників з акції у Кельні. Один із них – Макс Шлунд, колишній офіцер повітряних сил Росії. До переїзду в Німеччину десять років тому його звали Ростислав Теслюк. Останніми місяцями він їздив на контрольовані Росією території сходу України, а також брав участь у конференції в Москві, де основним доповідачем був президент Росії Володимир Путін. Квиток в Москву йому оплатила російська державна установа «Россотрудничество», яка перебуває під санкціями ЄС.

Поряд зі Шлундом біля сцени на протесті у Кельні був Андрій Харьковський, який присягав на вірність товариству, що підтримує війну Росії проти України. Ані Шлунд, ані Харьковський не відповіли на питання Reuters, але у переписці в WhatsApp Шлунд заявив: «Слава Росії!».

Відповідно до Reuters, найгучніші агітатори за зміни політики Німеччини інколи приховують свої особистості, використовують псевдоніми та мають нерозголошені зв’язки із Росією та російськими організаціями, які перебувають під міжнародними санкціями.

Влада Німеччини пов’язала одного із людей, ідентифікованих Reuters, з ультраправою ідеологією. Він керує німецькомовним каналом у соціальних мережах під назвою «фан-клуб Путіна» та закликав на початку минулого року до штурму німецького парламенту. У грудні 2022 року поліція Німеччини звинуватила деяких ультраправих представників у змові з метою повалення державного ладу.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Берлін очікує збільшення кількості російських кібератак і кампаній із дезінформації. Про це агентству DPA заявив голова Федерального відомства з захисту конституції ФРН Томас Хальденванг. Він також наголосив, що цікавість російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни в Україні.

Посадовець прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт працівника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації. Коментуючи цю справу, Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через війну з Україною. На його думку, Москва намагається вирішити цю втрату за допомогою так званих роз'їзних агентів або використовуючи інше прикриття.

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