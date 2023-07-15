Гаазький прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, вважає, що Південна Африка має вчинити «правильно», коли Путін приїде на самміт БРІКС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що Південна Африка повинна вчинити «правильно» і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця. Про це прокурор суду в Гаазі, що видав ордер на арешт Путіна, сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

«Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно приєдналися до МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно», – сказав Карім Хан у п’ятницю в ефірі телеканалу CNN.

«І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Південно-Африканська Республіка (ПАР), яка цього року проводить самміт лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю, надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які відвідають серпневу зустріч, що означає, що Путін зможе поїхати до країни, незважаючи на ордер МКС на його арешт.

Офіційні особи ПАР наполягають, що це стандартний протокол і він не може мати перевагу над ордером на арешт МКС. Міністерка міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка не отримала жодного підтвердження щодо того, чи візьме Путін участь у саміті, повідомляє CNN.

Проте неофіційно влада ПАР намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від поїздки. Віце-президент Пол Машатіле заявив місцевому виданню, що остаточне рішення влади з цього приводу буде відоме до кінця цього тижня.

У вівторок в інтерв’ю південноафриканській газеті Mail & Guardian Машатіле підтвердив, що росіяни відхилили пропозицію долучитися до самміту БРІКС по відео-зв’язку, наполягаючи на тому, що вся делегація на чолі з Путіним буде фізично присутня. Також Москва відмовилася від пропозиції відправити на самміт міністра закордонних справ Сергія Лаврова замість Путіна.

«Президент обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, свого міністра закордонних справ. Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним (Путіним). Ці дискусії тривають», – сказав Машатіле.

У березні МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинувачення у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з окупованих частин України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають заарештувати та передати суду в Гаазі або в самій Росії, або за межами Росії.

На відміну від ПАР, Росія і Україна, не є членом МКС, але статут МКС говорить, що всі держави-учасники мають юридичне зобов’язання співпрацювати з судом. Це означає, що вони зобов’язані виконувати ордери на арешт.