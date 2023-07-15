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Гаазький прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, вважає, що Південна Африка має вчинити «правильно», коли Путін приїде на самміт БРІКС
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що Південна Африка повинна вчинити «правильно» і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця. Про це прокурор суду в Гаазі, що видав ордер на арешт Путіна, сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.
«Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно приєдналися до МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно», – сказав Карім Хан у п’ятницю в ефірі телеканалу CNN.
«І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо», – додав він.
Раніше повідомлялося, що Південно-Африканська Республіка (ПАР), яка цього року проводить самміт лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю, надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які відвідають серпневу зустріч, що означає, що Путін зможе поїхати до країни, незважаючи на ордер МКС на його арешт.
Офіційні особи ПАР наполягають, що це стандартний протокол і він не може мати перевагу над ордером на арешт МКС. Міністерка міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка не отримала жодного підтвердження щодо того, чи візьме Путін участь у саміті, повідомляє CNN.
Проте неофіційно влада ПАР намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від поїздки. Віце-президент Пол Машатіле заявив місцевому виданню, що остаточне рішення влади з цього приводу буде відоме до кінця цього тижня.
У вівторок в інтерв’ю південноафриканській газеті Mail & Guardian Машатіле підтвердив, що росіяни відхилили пропозицію долучитися до самміту БРІКС по відео-зв’язку, наполягаючи на тому, що вся делегація на чолі з Путіним буде фізично присутня. Також Москва відмовилася від пропозиції відправити на самміт міністра закордонних справ Сергія Лаврова замість Путіна.
«Президент обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, свого міністра закордонних справ. Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним (Путіним). Ці дискусії тривають», – сказав Машатіле.
У березні МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинувачення у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з окупованих частин України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають заарештувати та передати суду в Гаазі або в самій Росії, або за межами Росії.
На відміну від ПАР, Росія і Україна, не є членом МКС, але статут МКС говорить, що всі держави-учасники мають юридичне зобов’язання співпрацювати з судом. Це означає, що вони зобов’язані виконувати ордери на арешт.
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Підтримка України допоможе позбавити Путіна ілюзій, що він переживе всіх - Блінкен
Довготривала міжнародна підтримка України доведе Путіну, що його розрахунок на те, що Захід перестане допомагати Україні є помилковий, заявив у п'ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен.
Виступаючи в Індонезії, де він взяв участь у безпековому саміті країн Південно-Східної Азії, Блінкен сказав, що Путін не зможе «пересидіти» ні Україну, ні багато інших країн. І це, на думку Блінкена, "найшвидший спосіб завершити цю війну".
Зміцнення української оборони, розповів держсекретар США, "може бути найкращим способом позбавити Володимира Путіна ілюзій, що він якимось чином може пережити Україну і пережити десятки країн, які її підтримують Україну в захисті її свободи та її майбутнього".
Шкода, якої він завдав своїй власній країні, є надзвичайною – Блінкен
"І це, напевне, найшвидший спосіб довести цю війну до кінця, тому що допоки Путін віритиме, що він може просто продовжувати це безкінечно, попри жахливі втрати, яких зазнала Росія… Шкода, якої він завдав своїй власній країні, є надзвичайною. Військово та економічно вони значно слабші, ніж були раніше. Їхні позиції у світі різко впали, мільйони росіян покинули країну. Стільки людей вбито на полі бою у м’ясорубці, яку створив сам Путін", - наголосив американський дипломат.
"Цього тижня у Вільнюсі ви бачили, як десятки країн вживають дуже конкретних заходів щодо продовження підтримки України, поки вона намагається захистити свою територію, повернути свою землю, захоплену в неї Росією, поки вона працює, щоб захистити свій народ, його свободу та майбутнє», – сказав Блінкен.
Блінкен наголосив, що країни НАТО надали Україні «дуже потужний пакет підтримки», у який включені заходи, які «триватимуть багато років для зміцнення оборонних інститутів України», щоб допомогти продовжити процес їхнього реформування, зробити їх більш сумісними з НАТО.
Він також наголосив, що країни G7 разом з деякими іншими партнерами оголосили зобов’язання щодо безпеки України.
"Програма безпеки, безпекові запевнення зміцнять на роки вперед здатність України захищатися та стримувати агресію", - заявив Блінкен.
Президент Росії уже програв у плані того, чого він намагався досягти в Україні, - переконаний глава зовнішньополітичного відомства США.
"Пам’ятаєте, для Путіна йшлося про те, щоб стерти Україну з карти, покласти край її незалежності, включити до складу Росії? Цього не вдалося, і досягнути успіху він не може. Питання зараз у тому, де і як це закінчиться. Принципово, ці рішення повинна ухвалювати Україна, оскільки йдеться про її майбутнє. Йдеться про її людей, про її територію, про її свободу. Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ", - сказав Ентоні Блінкен.
Жодних ознак готовності до переговорів з боку Росії
Коментуючи можливі переговори з Росією, держсекретар США зазначив, що поки не бачить ознак російської готовності до дипломатії.
"Ми рішуче підтримуємо будь-яку країну, яка зможе знайти шлях до справедливого і тривалого рішення, що відповідатиме статуту ООН, територіальній цілісності, незалежності й суверенітету. Але поки що, як я вже казав раніше, ми не бачили жодних ознак від Росії, що вона справді бажає брати участь у значущій дипломатії та покласти край війні, яку вона розпочала", - сказав Блінкен.
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