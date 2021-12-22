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Прокурори вимагають пожиттєвого ув'язнення для винних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній MH17 

  • Голос Америки
Фото: Судді у кримінальному провадженні проти чотирьох підозрюваних в збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній в липні 2014 року, Нідерланди, березень 2010 року.

Прокурори Нідерландів вимагають пожиттєвих вироків для чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній в небі над східною Україною в 2014 році. Катастрофа призвела до загибелі 298 людей.

Сторона обвинувачення в середу завершує виклад аргументів, що тривав три дні. Вони вказують, що росіяни Ігор Ігркін, Сергій Дубинський та Ігор Пулатов а також українець Леонід Харченко співпрацювали з доставки ракетної системи "Бук" з Росії на підтримку бойовиків в Україні.

FILE - Wreckage of the MH17 airplane is seen after the presentation of the final report into the crash of July 2014 of Malaysia Airlines Flight MH17 over Ukraine in Gilze Rijen, the Netherlands, Oct. 13, 2015.
FILE - Wreckage of the MH17 airplane is seen after the presentation of the final report into the crash of July 2014 of Malaysia Airlines Flight MH17 over Ukraine in Gilze Rijen, the Netherlands, Oct. 13, 2015.


Міжнародне розслідування в 2018 році дійшло висновку, що пускова ракетна установка, яку використали для збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній МН17 прибула з російської 53-ї зенітно-ракетної бригади.

Прокурори вказують, що ракету було доставлено "за наказом і під керівництвом підозрюваних".

Більшість пасажирів літака були громадянами Нідерландів і Нідерланди звинувачують Росію в збитті літака. Росія заперечує свою участь.

Всі підозрювані відсутні під час судового розгляду. Лише Пулатов має юридичне предствництво у справі і його адвокати мають надати свої фінальні заяви в березні.

Вирок у справі очікується пізніше цього року.

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