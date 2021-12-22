Прокурори вимагають пожиттєвого ув'язнення для винних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній MH17 

Прокурори Нідерландів вимагають пожиттєвих вироків для чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу Малайзійських авіаліній в небі над східною Україною в 2014 році. Катастрофа призвела до загибелі 298 людей.
Сторона обвинувачення в середу завершує виклад аргументів, що тривав три дні. Вони вказують, що росіяни Ігор Ігркін, Сергій Дубинський та Ігор Пулатов а також українець Леонід Харченко співпрацювали з доставки ракетної системи "Бук" з Росії на підтримку бойовиків в Україні.
Міжнародне розслідування в 2018 році дійшло висновку, що пускова ракетна установка, яку використали для збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній МН17 прибула з російської 53-ї зенітно-ракетної бригади.
Прокурори вказують, що ракету було доставлено "за наказом і під керівництвом підозрюваних".
Більшість пасажирів літака були громадянами Нідерландів і Нідерланди звинувачують Росію в збитті літака. Росія заперечує свою участь.
Всі підозрювані відсутні під час судового розгляду. Лише Пулатов має юридичне предствництво у справі і його адвокати мають надати свої фінальні заяви в березні.
Вирок у справі очікується пізніше цього року.
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