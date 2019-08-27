"Проспект Обами"? Сотні тисяч людей висловились за перейменування вулиці на якій знаходиться "Вежа Трампа"

Петиція за перейменування відрізку 5-ї Авеню у Нью-Йорку на якому знаходиться "Вежа Трампа" близька до того, щоб набрати 450 000 підписів. Петиція адресована меру міста Нью-Йорк Білу де Блазіо та Раді міста.

Як відзначають американські ЗМІ, перейменування навряд відбудеться через те, що загалом місцева громада виступає проти перейменування вулиць. Прикметно, що проти задуму, який набув великої популярності онлайн, виступив впливовий демократ у Нью-Йорку, член Ради міста Корі Джонсон.

За його словами, вшанувати "найкращого президента" можна іншим чином, аніж троллінгом "найгіршого", на його думку, президента. Про це повідомили у виданні The New York Times. Між тим днями поблизу "Вежі Трампа" на короткий час, як повідомляють користувачі Twitter, було встановлено саморобний знак із написом "President Barack Obama Ave". Відповідний знак також можна придбати онлайн.

Петиція отримала широку підтримку онлайн після того, як про неї розповіли в ефірі комедійного шоу The Late Show, яке регулярно критикує президента США.

Ведучий шоу Стівен Колбер нещодавно звинуватив Трампа у расизмі та заявив, що ніколи більше не буде робити інтерв'ю з ним.

На початку вересня в ефірі передачі має з'явитись кандитат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден.

Президент США багаторазово звинувачував популярні комедійні шоу, провідні ЗМІ США в упередженості щодо себе.

Дивіться також: Як Український Конгресовий Комітет Америки відстоює інтереси України у США