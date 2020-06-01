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Компанії США виступили на підтримку протестувальників

Американські компанії зазвичай намагаються триматись осторонь політичних процесів, але тепер фірми банківської сфери, ІТ, галузі розваг, виступили на підтримку протестів проти брутальності поліції, що відбуваються у США, пише «Голос Америки».

«Мовчати означає брати участь, - написала компанія Netflix, - наш обов‘язок перед нашими чорношкірими учасниками, співробітниками, творцями та митцями - говорити».

Google на своїй основній сторінці розмістив: «Ми підтримуємо рівність рас і тих, хто її прагне».

Twitter змінив свій акаунт на гештег з написом «Чорні життя мають значення».

Керівник компанії Microsoft Сатья Наделла закликав співробітників компанії «приєднуватись до мене і до всіх у команді вищого керівництва у просуванні змін у нашій компанії, наших громадах та загалом у суспільстві».

«Расизм продовжує породжувати так багато болю і потворності в нашому суспільстві», - написав виконавчий фінансовий директор Citibank Марк Мейсон.

Nike випустив відео на підтримку вимог протестувальників: «Не ігноруйте расизм. Не сприймайте, коли забирають життя невинних. Не шукайте виправдань».

Конкурент Nike Adidas поширив повідомлення компаніях в соцімережі.

Дивіться також: Нам це набридло: нічні протистояння у Вашингтоні. Відео

Нам це набридло: нічні протистояння у Вашингтоні. Відео
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Нам це набридло: нічні протистояння у Вашингтоні. Відео

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