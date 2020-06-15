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У США та світових столицях тривають акції проти расизму

  • Голос Америки
Протест на підтримку прав афроамериканців-трансгендерів у Нью-Йорку, 14 червня 2020 (REUTERS/Stephanie Keith)

У США третій тиждень тривають масові протести проти расової нерівності та жорстокості поліції

Вбивство чорношкірого американця Рейшарда Брукса під час затримання поліцією в американському місті Атланта збурило нову хвилю протестів за расову рівність у США. Перші акції проти надмірної жорстокості поліції три тижні тому спровокувала загибель іншого афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі, коли під час його затримання поліцейський майже дев’ять хвилин тримав коліно на шиї чоловіка.

У неділю акції пройшли в багатьох містах, включаючи Лос-Анджелес, Вашингтон, Атланту і Маямі. А в Нью-Йорку відбулась хода на підтримку афроамериканців-трансгендерів після того, як адміністрація президента Дональда Трампа скасувала норми, які захищали права трансгендерів в медичній сфері.

Нью-Йорк, 14 червня (REUTERS)
Нью-Йорк, 14 червня (REUTERS)

У понеділок запланований марш до будівлі парламенту штату Джорджія та протест в парку Лафайєт навпроти Білого дому у Вашингтоні.

Тим часом, у Сіетлі продовжує діяти так звана "Автономна зона на Капітолійському пагорбі", де чотири квартали мирно зайняли демонстранти і проголосили там "район без поліції".

Президент США Дональд Трамп назвав демонстрантів "огидними анархістами", заявивши, що місто має "повернути собі" цю зону.

Сіетл, 14 червня (REUTERS)
Сіетл, 14 червня (REUTERS)

Однак мер міста Дженні Деркан порівняла ситуацію в цій зоні з "атмосферою вуличної вечірки", заявивши, що вона не становить загрозу громадськості, але в якийсь момент повернеться під контроль міста.

Марші проти расизму тривали вихідними й у великих європейських містах. Демонстранти в Берліні утворили дев'ятикілометровий ланцюг за расову рівність, який починався біля Бранденбурзьких воріт.

А от у Парижі, окрім акції проти расизму, поліцейські вийшли на акцію протесту проти несправедливих, на їхню думку, звинувачень у расизмі і жорстокості.

Париж, 13 червня (REUTERS)
Париж, 13 червня (REUTERS)

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у неділю, що "расистському бандитизму" немає місця на британських вулицях після того, як праві екстремісти напали на учасників протесту проти расизму. Близько 100 осіб було заарештовано.

Також у неділю сотні людей взяли участь у демонстрації в Токіо, тримаючи в руках плакати з написом "Життя чорношкірих мають значення".

Токіо, 14 червня (REUTERS)
Токіо, 14 червня (REUTERS)

Тисячі людей у неділю вийшли на демонстрацію в Новій Зеландії і стали на одне коліно в хвилині мовчання перед американським консульством в пам'ять про Джорджа Флойда.

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Історичні причини масових заворушень у США. Відео
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Історичні причини масових заворушень у США. Відео

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