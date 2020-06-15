У США та світових столицях тривають акції проти расизму

Вбивство чорношкірого американця Рейшарда Брукса під час затримання поліцією в американському місті Атланта збурило нову хвилю протестів за расову рівність у США. Перші акції проти надмірної жорстокості поліції три тижні тому спровокувала загибель іншого афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі, коли під час його затримання поліцейський майже дев’ять хвилин тримав коліно на шиї чоловіка.

У неділю акції пройшли в багатьох містах, включаючи Лос-Анджелес, Вашингтон, Атланту і Маямі. А в Нью-Йорку відбулась хода на підтримку афроамериканців-трансгендерів після того, як адміністрація президента Дональда Трампа скасувала норми, які захищали права трансгендерів в медичній сфері.

У понеділок запланований марш до будівлі парламенту штату Джорджія та протест в парку Лафайєт навпроти Білого дому у Вашингтоні.

Тим часом, у Сіетлі продовжує діяти так звана "Автономна зона на Капітолійському пагорбі", де чотири квартали мирно зайняли демонстранти і проголосили там "район без поліції".

Президент США Дональд Трамп назвав демонстрантів "огидними анархістами", заявивши, що місто має "повернути собі" цю зону.

Однак мер міста Дженні Деркан порівняла ситуацію в цій зоні з "атмосферою вуличної вечірки", заявивши, що вона не становить загрозу громадськості, але в якийсь момент повернеться під контроль міста.

Марші проти расизму тривали вихідними й у великих європейських містах. Демонстранти в Берліні утворили дев'ятикілометровий ланцюг за расову рівність, який починався біля Бранденбурзьких воріт.

А от у Парижі, окрім акції проти расизму, поліцейські вийшли на акцію протесту проти несправедливих, на їхню думку, звинувачень у расизмі і жорстокості.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у неділю, що "расистському бандитизму" немає місця на британських вулицях після того, як праві екстремісти напали на учасників протесту проти расизму. Близько 100 осіб було заарештовано.

Також у неділю сотні людей взяли участь у демонстрації в Токіо, тримаючи в руках плакати з написом "Життя чорношкірих мають значення".

Тисячі людей у неділю вийшли на демонстрацію в Новій Зеландії і стали на одне коліно в хвилині мовчання перед американським консульством в пам'ять про Джорджа Флойда.

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