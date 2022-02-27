У Білорусі протестували проти війни з Україною

27 лютого у Білорусі люди вийшли на протести проти можливої участі білоруських військ у війні проти України та проти використання білоруської території в цій війні.

У Мінську силовики перекрили під’їзди до Генерального штабу, намагаючись перешкодити проведенню протесту. Зрештою, люди зібралися біля будівлі з протестом.

До участі в акції закликала лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська. Згодом на акції почалися затримання.

Станом на 6-ту вечора неділі затримали 88 людей. Затримання також відбувалися на дільницях, де тривав «референдум» щодо змін до конституції Білорусі.

Пізніше було відомо про 182 затриманих як на протестах проти війни з Україною, так і на дільницях для голосування.

Також у столиці Литви, Вільнюсі, сотні білорусів взяли участь у акції протесту проти агресії Росії в Україні. На акції виступила Світлана Тихановська, яка заявила, що їй «соромно перед українцями».

«Через те, що треба платити керівництву Росії за підтримку після виборів 2020 року, режим надає територію Білорусі для російської агресії. Роблять вони, а соромно нам», – сказала політикиня.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про можливу зустріч української та російської делегацій на кордоні з Білоруссю.

"Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип’ять. Підкреслюю – без жодних умов. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують», - сказав український президент.

У матеріалі використані джерела Радіо Свобода, Настоящее Время