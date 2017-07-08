Протестувальники в Гамбурзі влаштували мирну ходу після ночі розграбувань

Тисячі протестувальників, які виступають проти саміту «Великої двадцятки», влаштували мирну ходу вулицями Гамбурга в останній день саміту, що наразі є найбільшою демонстрацією на події, зіпсованій розграбуваннями, заворушеннями та вуличними бійками між одягненими в чорне анархістами та бронетанковою поліцією з водометами, пише видання Bloomberg.

Суботний мітинг, який розпочався біля головного залізничного вокзалу, мав карнавальну атмосферу, з музикою на декількох сценах. Протестувальники розмахували барвистими прапорами зі знаками антикапіталістичної лівої партії Німеччини, турецьких і курдських груп дисидентів, а також трудових та екологічних організацій, повідомляє видання.

За оцінками поліції, близько 20 000 осіб взяло участь у демонстрації «Солідарність без кордонів», яка засуджує лідерів групи «Великої двадцятки» як відповідальних за «гуманітарну та соціальну катастрофу». Організатори заявили, що участь взяло близько 76 000 людей, інформує Bloomberg.

Мирна демонстрація дуже виділялася на фоні насильства останніх днів, яке різко засудила канцлер Німеччини Анґела Меркель та інші члени уряду. Енді Ґроте, міністр внутрішніх справ Гамбурга, заявив у суботу, що «величезна жорстокість» деяких активістів протягом останніх двох днів призвела до поранення більше 200 працівників поліції та затримання близько 260 протестувальників. За оцінками Ґроте, 1500 активістів брали участь у розгромі та розграбуваннях у п'ятницю ввечері, пише видання.

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