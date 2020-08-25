У американському Вісконсині протести. Мобілізовано підрозділ Нацгвардії штату

Влада міста Кеноша у штаті Вісконсин вже другу ніч поспіль запроваджує комендантську годину на тлі протестів, що розпочались після оприлюднення відео на якому видно, як поліцейський стріляє у затриманого який був повернутий спиною до правоохоронця.

Повідомлення про цей випадок викликало протести в місті. Декілька машин було підпалено в неділю. В понеділок поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, що не дотримувались указу про комендантську годину.

Губернатор штату Тоні Еверс ідентифікував людину по якій стріляли, як афроамериканця Джейкоба Блейка. Після інциденту постраджалого було доправлено до лікарні. Його стан важкий, але стабільний, повідомили в поліції.

Обставини інциденту розслідуються і підрозділ кримінальних розслідувань штату планує «надати звіт про інцидент прокурорам протягом 30 днів», - йдеться у заяві Департаменту юстиції штату Вісконсин. Поліцейських, які фігурували в інциденті, відправили в адміністративну відпустку.

«Департамент юстиції Вісконсину ретельно і неухильно розслідує участь поліцейського у проведенні пострілів у Кеноші, - заявив прокурор штату Джош Кол. - Як і з усіма нашими розслідуваннями, ми неухильно домагатимемось справедливості в цій справі».

Губернатор штату, член демократичної партії Тоні Еверс, заявив, що вживатиме дій через стрілянину. «Ми виступаємо проти надмірного застосування сили і негайної ескалації, коли йдеться про чорношкірих вісконсинців», зазначив Еверс. Він скликав засідання законодавців штату, щоб розглянути «пакет заходів із зменшення насильства поліції».

Під час прес-конференції в понеділок губернатор підтвердив, що 125 нацгвардійців штату прибудуть до Кеноші, для того, щоб вберегти округ від вандалізму та мародерства, а також захистити пожежників.

«Ця обмежена мобілізація Національної гвардії має на меті підтримку потреб місцевих служб надзвичайних ситуацій та захистити життєво важливу інфраструктуру, комунальні та пожежні служби і щоб дозволити мешканцям Кеноші проводити зібрання у безпеці», - йдеться у заяві губернатора.

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