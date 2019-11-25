Телемедицина, розмінування і протидія тероризму: НАТО фінансує 33 наукових проекти в Україні

Українські вчені створили портативний пристрій для генерування струму – більш ємний та легкий, ніж традиційні літієві батареї.

Таке обладнання вкрай необхідне солдатові в зоні бойових дій для підзарядки рації, комп’ютера, приладу нічного бачення.

«Наш проект «Портативне енергетичне забезпечення» був би неможливий без допомоги НАТО», – сказав «Голосу Америки» професор Фізико-математичного інституту Національної Академії наук Ігор Завалій.

Про наукову співпрацю з Альянсом ішлося під час Інформаційного дня Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» в Міністерстві освіти і науки України.

Учасники мали змогу ознайомитись з історіями успіху – успішними розробками українських науковців, створеними в межах Програми.

Вчені з Київського політехнічного інституту спільно з норвезькими колегами створили сучасну систему розпізнавання мін та вибухових пристроїв. Міношукач здатен виявити вибухівку в ґрунті на глибині до півметра, причому «бачить» як металеві, так і пластикові міни, виводячи їх зображення на монітор.

Науковці з того ж таки КПІ, разом з експертами з Канади, розробили портативний мікрохвильовий радар для захисту персоналу. Радар працює на відстані в 20 метрів, виявляючи на тілі людини приховану зброю – пістолети, гранати, вибухівку.

Загалом Програма НАТО «Наука заради миру і безпеки» (SPS) фінансує понад тридцять проектів, які зараз виконуються в Україні.

Котра з історій успіху найвизначніша? Відповідаючи на це запитання, старша радниця програми НАТО Деніз Бетен згадує унікальний циклотрон, створений на базі Харківського фізико-технічного інституту. Він найменший за розмірами серед світових аналогів, найдешевший та простий в експлуатації.

«Це найбільше досягнення, флагман нашої співпраці», – сказала Бетен «Голосу Америки».

За її словами, сьогодні на передній план у науковому партнерстві НАТО і України вийшло гуманітарне розмінування. Пріоритетом стала також телемедицина. На початку 2020-року стартує масштабний проект з навчання парамедиків, яких готуватимуть для роботи в зонах воєнного конфлікту.

«Починаючи з 2014 року, Україна є найбільшим бенефіціаром Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», – наголосив, виступаючи на заході, голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков. За його словами, «Сотні українських науковців взяли участь у спільних проектах SPS, скористалися стипендіями, отримали обладнання для досліджень».

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