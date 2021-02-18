Ізраїль розробляє новий протиракетний щит спільно із США

Ізраїль заявив у четвер, що разом зі Сполученими Штатами розробляє новий протиракетний щит Arrow-4, який стане ще одним шаром в оборонній системі, орієнтованій на захист від Ірану.

В Ізраїлі вже працюють перехоплювачі Arrow-2 і Arrow-3 у складі багаторівневої системи знищення ракет, що летять в атмосфері і в космосі.

«Розробка Arrow-4 спільно з нашими американськими партнерами дозволить здійснити технологічний і операційний стрибок вперед, підготувавши нас до майбутніх бойових умов і новим загрозам на Близькому Сході і за його межами», - заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

Ізраїльські лідери називають іранську програму балістичних ракет загрозою для Ізраїлю і всього світу. Іран заявляє, що його ракетна програма носить оборонний характер і спрямована на стримування нападів.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що основним підрядником проекту Arrow-4 виступить компанія Israel Aerospace Industries. У проекті також беруть участь американська компанія Boeing і ізраїльська Elbit Systems.

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