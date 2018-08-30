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Провідний юрист Трампа йде з Білого дому

  • Голос Америки
Дональд Макген

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Юрист Білого дому Дон Макген планує полишити посаду восени. Президент Дональд Трамп високо оцінив роботу Макгена.

"Юрист Білого дому Дон Макген полишає посаду восени одразу після затвердження (сподіваюсь) судді Брета Кевано до Верховного суду США. Я тривалий час працював з Доном і високо ціную цого службу!"

Чутки про те, що Макген може полишити посаду з'явились після того, як видання New York Times повідомило про те, що Макген тісно співпрацював зі слідством, що провадить спецпрокур Мюллер стосовно можливого перешкоджання правосуддю, повідомляє NPR.

Відповідно до звіту, Макген говорив з командою Мюллера про низку ключових питань, які стосуються слідства, включаючи звільнення директора ФБР Джеймса Комі а також спроби Трампа передати розслідування від Мюллера до міністра юстиції Джеффа Сешнса, повідомляє видання.

Особистий юрист Трампа Руді Джуліані заявив, що він не багато знає про те, що Макген говорив з Мюллером протягом майже 30 годин.

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Пол Манафорт просить перенести другий судовий процес до іншого суду. Відео

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