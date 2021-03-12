На майже 20% зросли прибутки Lego за час пандемії

Компанія-виробник конструкторів Lego заявила про значне зростання прибутків в минулому році. Чистий прибуток компанії торік зріс на 19%, до 1,6 мільярда доларів, продажі товарів підскочили на 21%, повідомляє видання Associated Press.

У відповідь на запит журналістів, генеральний директор компанії пояснив “супер сильні результати” збільшенням їхніх зусиль у сфері онлайн-продажів. Він також не пов'язує зростання із пандемією.

“Це не пов'язано з Ковідом. Це еволюція, яка почалась ще раніше”, - зазначив гендиректор компанії Нільс Крістіансен. - “У 2020 році ми почали бачити наслідки цього, особливо в електронній комерції та інноваційних товарах”.

Втім оглядачі вважають, що у 2020 році люди масово купували Lego своїм дітям, щоб чимось їх зайняти в час карантину, коли всі змушені були постійно перебувати вдома.

Найбільше зростання продажів Lego зафіксували торік у Китаї, Північній Америці, Західній Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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