Ідея США придбати Гренландію – приголомшлива, але не нова

Повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп цікавився можливістю придбання Гренландії, що вперше з'явилось у Wall Street Journal, викликало різку реакцію Данії та критичне обговорення в соцмережах.

Все ж, нагадують спостерігачі, США вже думали про придбання Гренландії у часи після Другої Світової війни.

"Ідея Трампа про купівлю Гренландії зчинила пожежу в Данії. Однак, ідея не зовсім нова. Її також розглядали під час Другої світової", - твітує колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

В 1946 році, Держсекретар США Джеймс Брайнз обговорював таку можливість з міністром закордонних справ Данії на зустрічі в ООН.

З історії відомі випадки, коли США купували території у інших країн. В 1803 році, США придбали територію сучасного штату Луїзіана у Франції за 15 мільйонів доларів, у 1867 році було придбано Аляску у Росії за 7,2 мільйона доларів, в 1989 році – Філіппінські острови у Іспанії за 20 мільйонів доларів і Віргінські острови у Данії в 1917 році за 25 мільйонів доларів, перераховує CNN.

Уряд Данії обурився повідомленнями про бажання Трампа придбати Гренландію.

"Гренландія багата цінними ресурсами, включаючи мінеральні копалини, найчистішу воду та лід, рибу, морських тварин, поновлювані джерела енергії новим рубежем туристичних пригод. Ми відкриті для бізнесу, а не для торгівлі", - йдеться в повідомленні уряду Данії.

Крім наявності цінних природних ресурсів, спостерігачі відзначають, що Гренландія має оборонну цінність для США, бо там уже розміщено американську військову базу.

"Менші ніж за 1000 миль від північного полюсу, Повітряна база Тул на північному заході узбережжя попереджає про ракетні удари, допомагає урядові США здійснювати слідкування та контроль за космосом", - йдеться у статті Forbes, присвяченій цьому питанню.

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