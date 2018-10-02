США пригрозили Росії знищити заборонені ракети

Росія має припинити приховану розробку заборонених систем крилатих ракет, або Сполучені Штати можуть зруйнувати їх до того, як вони будуть готові до використання. Про це заявила Посол США до НАТО Кей Белі Гатчісон виступаючи на прес-конференції в Брюсселі.

Йдеться про нові російські наземні ракети 9M729, які, на думку США, порушують заборону на крилаті та балістичні наземні ракети середньої дальності, передбачену в Договорі між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF).

Ці ракети можуть дозволити Росії провести раптовий ядерний удар по Європі.

Москва заперечує порушення.

На той момент, ми розглянемо можливості усунення (російських) ракет, які здатні завдати удару по будь-кому з наших країн

Гатчісон заявила, що Вашингтон продовжує підтримувати вирішення проблеми дипломатичним шляхом, але готовий розглянути можливість військового удару, якщо Росія продовжить розробку ракет середньої дальності.

"На той момент, ми розглянемо можливості усунення (російських) ракет, які здатні завдати удару по будь-кому з наших країн", - заявила вона під час прес-конференції.

"Контрзаходом (з боку США) стане усунення ракет, які розробляються Росією у порушення домовленості", - додала вона.

Цей коментар Гатчісон, яку призначив на посаду президент США Дональд Трамп є найбільш прямим попередженням про превентивний удар з часу заяви посадовця США від 2017 року про те, що США розглядатимуть можливість розробки власної системи, якщо Росія продовжуватиме порушувати угоду.

"Ми вже кілька років намагаємось донести до Росії, що нам відомо про їх порушення угоди, ми показували Росії докази того, що вони її порушують", - сказала Гатчісон.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що він обговорить це питання з колегами з країн-членів НАТО. "Я не можу передбачити куди це заведе, це рішення президента, але можу сказати, що як на капітолійському пагорбі, так і в Державному департаменті є значне занепокоєння цією ситуацією; я отримаю поради від наших союзників а також візьму участь в обговоренні наступних кроків", - заявив Маттіс журналістам в Парижі.

Про те, що нова російська ракетна система створює ризики для 31-річної угоди з нерозповсюдження ядерної зброї, укладеної між Вашингтоном та Москвою в 1987 році також оголосив і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

"Ми вивчили розвіддані і ми справді стривожені", - заявив Столтенберґ репортерам в Брюсселі.

"Після років заперечень, Росія нещодавно визнала наявність нової ракетної системи під назвою 9M729, - заявив Столтенберґ. – Росія не надала переконливих відповідей стосовно цієї ракети. Всі союзники вважають, що, найімовірніше, Росія порушує угоду", - повідомляє американське видання Stars and Stripes.

"Ця угода забороняє цілу категорію зброї і є надзвичайно важливим елементом нашої безпеки, - наголосив Столтенберґ. – тепер угода під загрозою через дії Росії".

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