Членство у НАТО, перспектива виборів на Донбасі та інші найцікавіші цитати Пристайка з 2015 року

Кандидат на посаду очільника МЗС України Вадим Пристайко – український дипломат з майже 20-річним стажем – вже давно представляє інтереси України у спілкуванні з західними союзниками– Канадою, США та НАТО.

Ми зібрали найцікавіші цитати дипломата з інтерв'ю останніх років, що стосуються міжнародної політики України, стримування агресії Росії, ситуації на Донбасі.

Курс на НАТО - незмінний

"Курс на НАТО зафіксований в українській Конституції", - заявив Пристайко пресі в травні 2019 року, коментуючи своє можливе призначення на посаду міністра.

З 2017 року, Пристайко є главою місії України при НАТО і послідовно підтримує вступ України до безпекового альянсу.

Він говорив про це і в інтерв'ю "Голосу Америки" і в березні 2017 року, перебуваючи на посаді першого заступника міністра закордонних справ України.

"По-перше, що, я вважаю треба зробити Україні – це стати членом НАТО, - наголосив Пристайко, відповідаючи на питання про можливі форми безпекової співпраці Києва та Вашингтона. - Другий варіант – це двостороннє підписання угоди зі Сполученими Штатами, наприклад, про оборону, або співпрацю в сфері оборони. Третій – це спеціальний статус (особливого партнера США поза НАТО - ГА) ... звісно це стосується більшості тих країн, які ніколи не стануть членами НАТО, але з якими США підтримують дуже глибокий рівень військової інтеграції".

Мир на Донбасі

Вибори на окупованих територіях Донбасу можуть відбутись, якщо буде дотримане українське законодавство. Про це говорив Вадим Пристайко в інтерв'ю Українській Службі "голосу Америки" в квітні 2016 року.

"Ми казали, що єдина можливість для Києва вести переговори, якщо люди дійсно чимось незадоволені – це мати легальних представників цих регіонів: Луганської частини та частини Донецької області. Для цього – ми впевнені – і ми вимагаємо цього – ці люди були обрані і обрані законно. Яким чином нам це обрати – нам треба провести вибори. Ми готові зараз розробити закон, який дозволить, враховуючи певні відмінності, які існують в законах і в проведенні виборів на території всієї України і в усіх частинах, ми готові розробити цей закон, узгодити його і згідно з цим законом терміново розпочати вибори, щоб отримати бажано цього літа вже легітимних представників Луганська та Донецька, щоб з ними вести переговори про подальший крок за кроком вирішення безпекової, економічної і всіх інших частин ситуації", - вважає Вадим Пристайко.

Пошуки взаємодії з тими хто прийде до влади в такий спосіб є шляхом до мирного врегулювання.

"Ці люди мають зараз певний вплив на територіях, я боюсь нам прийдеться жити з цим, нам прийдеться враховувати всі інтереси, які є на великій території України для того, щоб наша держава змогла просуватись далі ми маємо знайти консенсус. Якщо в результаті виборів, відкритих і чесних виборів, ці люди прийдуть до влади – нам прийдеться шукати можливість взаємодіяти з ними: і в парламенті, і в урядових структурах, і в місцевих структурах. Це буде непросто, всі це мають усвідомити прямо зараз, але на жаль це єдиний шлях для мирного врегулювання. Ми не хочемо війни і як показують соціологічні дослідження, українці виступають проти будь-яких агресивних дій. Ми маємо шукати варіант політичного врегулювання. Це означає, що ці люди далі, я розумію про що ви кажете, з’являться в нашій політичній системі. Це наша доля і ми маємо вирішити, яким саме чином будемо знаходити компроміс", - відзначив він.

Російські військові на Донбасі

Для Росії не визнавати свою присутність на Донбас – політичне рішення, а доказів цієї присутності вистачає, наголошував український дипломат.

Підкреслюючи абсурдність позиції Росії з цього питання, Пристайко в інтерв'ю "Голосу Америки" 2015 року говорив: «Ми вже запитуємо наших російських колег: що ви хочете – щоб Путін сам, з прапором в руках, босоніж перейшов кордон, і тоді ви скажете, що так, ми присутні?» - каже Пристайко.

Збройна допомога Україні

На початку російської агресії українські дипломати докладали значних зусиль з забезпечення міжнародної збройної допомоги до країни. В інтерв'ю 2015 року Пристайко розповідав "Голосу Америки" про успіхи цього процесу.

"Ми починали з бронежилетів, форми, шоломів, а зараз перейшли на антибатарейні радари, протимінні роботи, протиснайперське обладнання, спеціальний захист, спеціальні машини, ті самі дрони. Ми вже закуповуємо сучасні гвинтівки, броньовані машини. Тобто це інший рівень", – говорив Пристайко.

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