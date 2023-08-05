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«Перемагати, а не скиглити». Заходу потрібно покращити комунікацію з українськими військовими - експерт
Україці є вдячні, винахідливі та краще знають, як воювати з російською армією, ніж будь-хто на Заході, вважає один з провідних американських експертів з міжнародних питань.
Непорозуміння, які останнім часом проривалися назовні у публічних дискусіях, щодо нібито «невдячності» українців, їхнього «повільного просування» на фронті, чи «відмови від порад» західних командирів, є між союзниками – річ природна, каже у виданні Atlantic професор Еліот Коен.
Але також відомі засоби, як її подолати, вважає професор Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса. Він пропонує фізично наблизити західних командирів до розуміння ситуації в Україні – відправити їх до Києва з постійною місією.
“Одним із способів посилити розуміння між друзями України було б розмістити значні військові місії в Києві”, – пропонує професор союзникам України, аналізуючи останні суперечки стосовно “вдячноності” України за надану допомогу.
Військова місія США в Україні "замість відеоконференцій"
Американським полковникам і генералам “не обов’язково патрулювати чи штурмувати”, але вони “виграли б від постійного особистого контакту зі своїми українськими колегами всередині країни”, вважає Коен.
Експерт переконаний, що присутність військових в Україні особисто допомогла б повідомляти до Вашингтона “реалістичні оцінки бойових дій та українських тактичних і оперативних вимог”, чого “не можуть відеоконференції”.
Підтримання постійної фізичної присутності в Україні з військовою місією високого рівня ... було б неоціненним для прийняття рішень, які могли б допомогти Україні перемогти Росію.Еліот Коен
“Підтримання постійної фізичної присутності в Україні з військовою місією високого рівня, доповнене частими візитами голови Європейського командування США та інших вищих керівників, було б неоціненним для прийняття рішень, які могли б допомогти Україні перемогти Росію, повернути свою територію, і виграти цю війну. І вся справа в тому, щоб перемогти, а не скиглити”, – пише Еліот Коен.
Натомість кілька політиків у США висловилися категорично проти. Конгресмен від Республіканської партії Мет Гейтс не тільки виступив проти застосування американських військ в Україні, але і підготував резолюції для виведення американських військ із закордонних місій, наприклад, із Сирії.
Гейтс також вимагає від адміністрації Джо Байдена оприлюднити дані щодо кількості американських військових, присутніх в Україні з тією чи іншою метою.
Колишній президент США Дональд Трамп, як повідомляв Голос Америки, заявляв: “Жодна американська мати чи батько не повинні хвилюватися, що їхню дитину відправлять помирати до Східної Європи, і я укладу угоду, яка буде справедливою для України та справедливою для Росії. Ми повинні укласти угоду”.
Інший потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії Майк Пенс сказав, що Штати місять допомагати Україні, щоб запобігти необхідності американських солдат воювати: “Я хочу дати українським військовим те, що їм потрібно для боротьби та відсічі російського вторгнення. Я вважаю, що нам потрібно зупинити їх там, щоб наших чоловіків та жінок у військовій формі ніколи не покликали зупиняти російських військових, коли вони перетнуть кордон, який нам доведеться захищати”.
Деякі американські експерти наполягають, що американських військових спеціалістів слід ввести в Україну, але не для того, щоб воювати, а для того, щоб тренувати українців та допомогти використовувати складну зброю, надану Вашингтоном.
Інші, як, наприклад, директор Інституту поінформованого американського лідерства фонду VetVoice Олександр Віндман, висловлюють розчарування тим, що американські військові не беруть безпосередньої участі у допомозі Україні.
У інтерв'ю Голосу Америки Віндман зокрема сказав: “Я думаю, що існує помилкова думка, що коли президент Байден сказав, що в Україні не буде американських солдатів, якимось чином це стало означати й відсутність оборонних підрядників”.
Також Віндман наголосив, що в Україні є тисячі громадян країн НАТО, а також американські громадяни, які мають родинні зв'язки, працюють і сотні підрядників для USAID та Державного департаменту. “Дивно, що ці люди можуть працювати на підтримку місій США, але оборонні підрядники – ні. Це нелогічно”, – вважає Віндман.
Як свідчать опитування в США, перспектива введення американських військ в Україну не має однозначної підтримки. Так само розділені і коментарі експертів.
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України посадовці та експерти обговорювали доцільність та можливість введення американських військ (чи військ НАТО) в Україну. 21 березня минулого року посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американські військові не будуть дислоковані до України, підтвердивши позицію, яку раніше висловлював президент США Джо Байден.
Згодом, після витоку документів Пентагону, ЗМІ почали публікувати дані про ніби-то присутність американських спецназівців в Україні, відповідно до даних із витоку.
Так, видання Hill пише, що витік документів про дислокацію в Україні 14 морських піхотинців з США використовується ультраправими діячами для проштовхування “ширшої змову про більшу присутність американських військ в Україні”, що, на їхню думку, створює ризик прямих боїв між американськими та російськими військами.
Але адміністрація Джо Байдена та Пентагон заперечили участь американців у бойових діях та запевнили, що американські військові забезпечують виключно охорону та допомагають у нагляді за американською зброєю в Україні.
У травні минулого року конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер вніс до Палати представників США проект резолюції, який дозволив би використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у випадку, як йдеться у проекті, “якщо Володимир Путін вдасться до ескалації невиправданої війни проти наших демократичних союзників”.
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Саміт у Саудівській Аравії "розпочав ізоляцію та послаблення Росії" – ЗМІ
Представники близько 40 країн прибули на саміт щодо України в місто Джидда у Саудівській Аравії, включаючи Сполучені Штати, Китай та Індію.
Президент України Володимир Зеленський, чию формулу миру обговорюватимуть у Джидді, висловив надію, що переговори приведуть до схвалення світовими лідерами його плану, що, зокрема, вимагає повернення Росією всієї території України та виведення військ з України.
«Дуже важливо, щоб світ бачив: справедливе і чесне припинення російської агресії піде на користь усім у світі. Усі! Звільнення української землі від окупантів означає відновлення повної поваги до міжнародного права та Статуту ООН. Усунення всіх загроз, створених Росією українській та глобальній безпеці, означає повернення миру в міжнародні відносини і стабільності в глобальне життя. Я вдячний усім, хто підтримує формулу миру і вже долучився до спільних зусиль для повної реалізації формули», – написав Зеленський напередодні зустрічі у соцмережі Х (колишня Twitter).
За інформацією джерел агенції Reuters, “розмова буде важкою”, а загалом дводенна зустріч є частиною дипломатичних спроб України отримати підтримку не тільки своїх основних західних прихильників, але і зокрема країн Глобального Півдня.
Саудівське державне телебачення повідомило, що переговори почалися. Росія участі у зустрічі не бере.
Як повідомляв Голос Америки експертні очікування, на саміті у Джидді США намагатимуться переконати Китай припинити підтримувати Путіна.
Київ та його союзники сподіваються дійти згоди щодо ключових принципів мирного припинення війни Росії в Україні, зауважує агенція Reuters.
Китай не брав участі в попередньому раунді переговорів у Копенгагені, але цього разу надіслав спеціального посланника з питань Євразії Лі Гуея.
Китай підтримує тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією з початку конфлікту та відкидає заклики засудити Москву, нагадує Reuters.
Радник з національної безпеки Індії Шрі Аджит Довал також прибув до Джидди для переговорів. Як і Китай, Індія підтримувала тісні зв'язки з Росією і відмовилася засуджувати її за війну та навіть збільшила імпорт російської нафти.
За інформацією Reuters, саудівська дипломатія була важливою для забезпечення присутності Китаю на переговорах.
“Участь Китаю в переговорах є поштовхом до просування наративу Саудівської Аравії про те, що їх повноваження щодо скликання (представників різних країн) та здатність посилювати відносини якісно відрізняються від західних сторін”, – прокоментував агенції Reuters Крістіан Коутс Ульріксен, дослідник з Близького Сходу в Інституті Бейкера Університету Райса.
Натомість Юнь Сунь, директор китайської програми Центру Стімсона у Вашингтоні застерігає: “Участь [Китаю, - ред.] у зустрічі лише передбачає готовність слухати та обговорювати. Це жодним чином не означає, що Китай повинен на що-небудь зрештою погодитися”.
Телеканал Аль Джазіра нагадує, що “у Кремлі стежать за зустріччю” – раніше цього тижня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії “потрібно зрозуміти, які цілі поставлені і про що буде йтиметься”.
New York Times називає саміт у Саудівській Аравії новим кроком України на шляху до ширшої кампанії в найближчі місяці “з нарощування дипломатичної сили для ізоляції та послаблення Росії”.
Як українські науковці допомагають Фукусімі, а японці — Україні. Відео
Дослідники Чорнобиля допомагають повернути до життя “зону відчуження” у Фукусімі. 2013-ого, через два роки після аварії на японській атомній станції, університет Фукусіми запросив на роботу українських науковців. Українці допомагають відновитися постраждалим територіям.
На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроектували роботи українського художника. Росіяни у відповідь засвітили літери Z і V
Увечері в п'ятницю, 4 серпня, на стіни будівлі посольства Росії у Вашингтоні американець Бенджамін Віттес спроектував прапор України та роботи українського художника Нікіти Тітова. Працівники посольства РФ у відповідь засвітлювали зображення своїм прожектором, а також проектували літери Z і V - російські символи війни проти України.
Акцію під посольством організував старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Бенджамін Віттес, назвавши її "спеціальною проекційною операцією." Український прапор на будівлю посольства Росії у Вашингтоні американець проектує вечорами майже щомісяця з початку повномасштабної війни.
"Якщо люди не можуть спати в Києві, якщо вони не можуть спати у Львові і не можуть спати в Одесі, вони не повинні спати і в цьому посольстві", - пояснив мету акції Бенджамін Віттес.
Цього разу американець вперше вирішив влаштувати на стінах посольства "виставку" картин. Для цього він обрав 30 робіт відомого українського художника Нікіти Тітова, який реагує на події війни.
“Це чотири різні категорії зображень. Перша - ціла серія зображень, основою якої є тризуб. Усі вони мають одне й те саме центральне зображення, але він їх видозмінює. Також є зображення Кремля: Кремля як змії, що їсть власний хвіст, Кремля як корабля, що тоне у крові. Крім того, є певні обнадійливі позитивні послання щодо України, щодо Києва, щодо різних груп українців. А також є символи українсько-американських відносин," - розповів Віттес.
Коли американець проектував на стіни посольства графічні роботи Тітова за допомогою прожектора, сам Тітов долучився до акції з України по інтернет-зв'язку. Художник дистанційно коментував свої роботи, а його коментарі транслювали у Вашингтоні за допомогою гучномовця.
"Я дуже вдячний американському народу за те, що ви підтримуєте нас неймовірно, і підтримує нас весь цивілізований світ. Те, що ми робимо зараз, - це надважливо і для мене, і для всіх нормальних людей. І ми маємо бути почуті попри всі перешкоди, які намагається зробити наш ворог," - сказав художник Нікіта Тітов.
Під час акції працівники посольства Росії намагалися перешкодити проекціям і засвітили у відповідь свої прожектори.
"Вони завжди світять власними прожекторами, щоб спробувати "заглушити" зображення. Вони світять прожекторами букви Z і V щоразу, коли я проектую. Іноді вони відправляють людей через вулицю, щоб спробувати заблокувати наші проекції. І вони зазвичай дзвонять у спецслужбу, щоб спробувати нас заарештувати”, - розповів Бенджамін Віттес.
Але припинити проекції, чи "змити" спроектовані зображення росіянам не вдається. На акції Віттеса постійно збираються люди – українці та американці, які дізнаються про захід із соцмереж.
"Я вважаю, що це чудовий проект, і він демонструє підтримку з боку американського народу, зокрема Вашингтона. І я думаю, що, все більше і більше людей намагаються висловити свою підтримку і, можливо, надати фінансову підтримку також," - сказав учасник акції, пенсіонер зі штату Меріленд Дейв Нейт.
Американка Алеґра, яка теж долучилася до акції, розповіла, що їй сподобалися зображення Нікіти Тітова, і що вони надсилають "потужне повідомлення."
"Я тут, бо почула про акцію протесту і захотіла вийти та продемонструвати солідарність із народом України. Це вирішальний час у війні, але зараз інтерес спадає. І як ніколи важливо показати, що американці підтримують Україну", - сказала Алеґра.
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Майже третина американців підтримала б введення військ США в Україну, інша третина проти – опитування
Майже третина американців – загалом 31% – підтримали б відправку військ США на війну в Україну. Такими є результати опитування, здійсненого компанією Redfield & Wilton Strategies ексклюзивно на замовлення видання Newsweek.
Чверть респондентів не підтримали б таку ідею, але і не виступають проти. 34% висловилися проти. Майже кожен десятий респондент не знав, що відповісти.
Видання нагадує, що США є найбільшим спонсором України з точки зору військової допомоги, але адміністрація Байдена багато разів заявляла, що виключає участь американських військових у бойових діях в Україні. Newsweek звернувся до Пентагону з проханням прокоментувати отримані результати, але там відмовилися від коментарів.
Всього в онлайн-опитуванні, яке проводилося з 25 по 26 липня, взяли участь 1500 осіб.
Міленіали - "за", старші американці - скорше проти
“Рішуче підтримали б” введення військ США в Україну в основному особи віком від 27 до 42 років (названі “міленіалами”). Майже третина респондентів старше 59 років заявили, що вони проти розміщення американських військ в Україні, а ще 25% “категорично” виступають проти цієї пропозиції.
В опитуванні Newsweek 47% респондентів сказали, що підтримують або рішуче підтримують вступ України до НАТО, і лише 15% проти цього.
Трохи більше чверті заявили, що НАТО має прийняти Україну негайно, тоді як 37% вважають, що Україна має стати державою НАТО після закінчення війни з Росією.
Згідно зі статтею 5, члени НАТО зобов’язані розглядати напад на одну державу як напад на всі, і це одна з причин вагань щодо дозволу Україні стати частиною НАТО, поки вона ще перебуває у стані війни з Росією, нагадує Newsweek.
Керуючись зобов'язаннями захищати країни, які є членами альянсу, як повідомляв Голос Америки, на початку лютого 2022 року президент США Джо Байден спрямував додатково 3000 військових США на східні кордони НАТО, до Польщі та Румунії.
Білий дім наголошував, що ці військові не будуть розміщені в Україні. 2 000 військових прибувають до Європи зі США і ще приблизно 1000 будуть передислоковані до Румунії з Німеччини.
13 липня цього року Джо Байден заявив, що санкціонував відправку до Європи додаткових 3000 військовослужбовців резерву.
Водночас 8500 службовців американських Сухопутних сил із 24 січня залишаються у режимі підвищеної готовності на території Сполучених Штатів, повідомили перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в американському оборонному відомстві.
У березні представник посольства України у Вашингтоні повідомив "Голосу Америки", що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.
У середині квітня видання ABC News повідомляло, що “невелика американська військова група спеціальних операцій” базується у посольстві США в Києві з перших днів війни, але вони не наближалися до лінії фронту і не діяли з українськими військами (за винятком допомоги українській розвідці).
Прес-секретар Пентагону Пет Райдер заявив ЗМІ, що американські війська були в посольстві, але Вашингтон “дуже чітко дав зрозуміти, що в Україні немає бойових сил, жодні сили США не проводять бойові дії в Україні”.
“У нас є морські піхотинці США в посольстві, які виконують звичайні охоронні обов’язки морської піхоти США”, — сказав Райдер.
«Заколот Вагнера» поляризував громадську думку у США – опитування
У середині липня в США проводилося ще одне опитування, щоб з'ясувати погляди американців на війну Росії та як вони змінилися після заколоту “Групи Вагнера”. Тоді виявилося, що російський заколот ще більше поляризував американську громадську думку щодо війни.
Опитування провів Університет Меріленда спільно з Ipsos. За кількома показниками підтримка України демократами зросла на кілька пунктів, а серед республіканців (також за деякими показниками) – дещо зменшилася.
Перед початком заколоту 54% демократів казали, що Сполучені Штати повинні продовжувати курс на підтримку України. У дні після початку заколоту їхня кількість зросла до 61%. Республіканців, які сказали те ж саме, до заколоту було 34%, а після подій довкола вагнерівців – 26%.
Однією з причин виявлених розбіжностей в реакції на заколот між демократами та республіканцями фахівців назвали вступ у сезон президентської кампанії, який завжди поляризований.
Якщо заколот розглядатиметься як можливий успіх політики президента Джо Байдена в Україні, то це може ще більше спонукати демократів продовжувати курс і викликати побоювання у республіканців, що події допоможуть демократам на виборах, пише експерт Шиблі Телхамі.
За його словами, опитування засвідчило, що загалом більше американців, ніж раніше (43% у червні) заявили, що Сполучені Штати повинні тримати свій курс на підтримку України (проти 38% у опитуванні в березні-квітні).
Тим часом, як повідомляв Голос Америки з посиланням на опитування CNN, яке було опубліковано в п’ятницю, більшість американців виступають проти надання Конгресом додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділилася щодо того, чи зробили США достатньо в конфлікті, чи ні.
Інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців відправки зброї в Україну.
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