«Перемагати, а не скиглити». Заходу потрібно покращити комунікацію з українськими військовими - експерт

Україці є вдячні, винахідливі та краще знають, як воювати з російською армією, ніж будь-хто на Заході, вважає один з провідних американських експертів з міжнародних питань.

Непорозуміння, які останнім часом проривалися назовні у публічних дискусіях, щодо нібито «невдячності» українців, їхнього «повільного просування» на фронті, чи «відмови від порад» західних командирів, є між союзниками – річ природна, каже у виданні Atlantic професор Еліот Коен.

Але також відомі засоби, як її подолати, вважає професор Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса. Він пропонує фізично наблизити західних командирів до розуміння ситуації в Україні – відправити їх до Києва з постійною місією.

“Одним із способів посилити розуміння між друзями України було б розмістити значні військові місії в Києві”, – пропонує професор союзникам України, аналізуючи останні суперечки стосовно “вдячноності” України за надану допомогу.

Військова місія США в Україні "замість відеоконференцій"

Американським полковникам і генералам “не обов’язково патрулювати чи штурмувати”, але вони “виграли б від постійного особистого контакту зі своїми українськими колегами всередині країни”, вважає Коен.

Експерт переконаний, що присутність військових в Україні особисто допомогла б повідомляти до Вашингтона “реалістичні оцінки бойових дій та українських тактичних і оперативних вимог”, чого “не можуть відеоконференції”.

Підтримання постійної фізичної присутності в Україні з військовою місією високого рівня ... було б неоціненним для прийняття рішень, які могли б допомогти Україні перемогти Росію.

“Підтримання постійної фізичної присутності в Україні з військовою місією високого рівня, доповнене частими візитами голови Європейського командування США та інших вищих керівників, було б неоціненним для прийняття рішень, які могли б допомогти Україні перемогти Росію, повернути свою територію, і виграти цю війну. І вся справа в тому, щоб перемогти, а не скиглити”, – пише Еліот Коен.

Натомість кілька політиків у США висловилися категорично проти. Конгресмен від Республіканської партії Мет Гейтс не тільки виступив проти застосування американських військ в Україні, але і підготував резолюції для виведення американських військ із закордонних місій, наприклад, із Сирії.

Гейтс також вимагає від адміністрації Джо Байдена оприлюднити дані щодо кількості американських військових, присутніх в Україні з тією чи іншою метою.

Колишній президент США Дональд Трамп, як повідомляв Голос Америки, заявляв: “Жодна американська мати чи батько не повинні хвилюватися, що їхню дитину відправлять помирати до Східної Європи, і я укладу угоду, яка буде справедливою для України та справедливою для Росії. Ми повинні укласти угоду”.

Інший потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії Майк Пенс сказав, що Штати місять допомагати Україні, щоб запобігти необхідності американських солдат воювати: “Я хочу дати українським військовим те, що їм потрібно для боротьби та відсічі російського вторгнення. Я вважаю, що нам потрібно зупинити їх там, щоб наших чоловіків та жінок у військовій формі ніколи не покликали зупиняти російських військових, коли вони перетнуть кордон, який нам доведеться захищати”.

Деякі американські експерти наполягають, що американських військових спеціалістів слід ввести в Україну, але не для того, щоб воювати, а для того, щоб тренувати українців та допомогти використовувати складну зброю, надану Вашингтоном.

Інші, як, наприклад, директор Інституту поінформованого американського лідерства фонду VetVoice Олександр Віндман, висловлюють розчарування тим, що американські військові не беруть безпосередньої участі у допомозі Україні.

У інтерв'ю Голосу Америки Віндман зокрема сказав: “Я думаю, що існує помилкова думка, що коли президент Байден сказав, що в Україні не буде американських солдатів, якимось чином це стало означати й відсутність оборонних підрядників”.

Також Віндман наголосив, що в Україні є тисячі громадян країн НАТО, а також американські громадяни, які мають родинні зв'язки, працюють і сотні підрядників для USAID та Державного департаменту. “Дивно, що ці люди можуть працювати на підтримку місій США, але оборонні підрядники – ні. Це нелогічно”, – вважає Віндман.

Як свідчать опитування в США, перспектива введення американських військ в Україну не має однозначної підтримки. Так само розділені і коментарі експертів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України посадовці та експерти обговорювали доцільність та можливість введення американських військ (чи військ НАТО) в Україну. 21 березня минулого року посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американські військові не будуть дислоковані до України, підтвердивши позицію, яку раніше висловлював президент США Джо Байден.

Згодом, після витоку документів Пентагону, ЗМІ почали публікувати дані про ніби-то присутність американських спецназівців в Україні, відповідно до даних із витоку.

Так, видання Hill пише, що витік документів про дислокацію в Україні 14 морських піхотинців з США використовується ультраправими діячами для проштовхування “ширшої змову про більшу присутність американських військ в Україні”, що, на їхню думку, створює ризик прямих боїв між американськими та російськими військами.

Але адміністрація Джо Байдена та Пентагон заперечили участь американців у бойових діях та запевнили, що американські військові забезпечують виключно охорону та допомагають у нагляді за американською зброєю в Україні.

У травні минулого року конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер вніс до Палати представників США проект резолюції, який дозволив би використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у випадку, як йдеться у проекті, “якщо Володимир Путін вдасться до ескалації невиправданої війни проти наших демократичних союзників”.