CША можуть розширити присутність американських військових інструкторів в Україні

Сполучені Штати постійно оцінюють потребу українських Збройних Сил у міжнародних навчаннях і за потреби готові збільшити кількість американських військових інструкторів в Україні. Про це заявила Крістіна Квін, відповідаючи на запитання журналістів на Яворівському полігоні у Львівській області.

"Ми на постійній основі маємо тут у Яворові 160 американських військовослужбовців, які проводять тренінги. І якщо, за нашими оцінками, виникне така потреба і необхідно буде збільшити контингент, ми це питання розглядатимем", - сказала Квін.

Питання розширення тренінгових програм порушив на зустрічі в Яворові прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як він сказав, "Ми просимо і будемо докладати зусиль, щоб подібні місії відбувались не лише на Яворівському полігоні, а також і в інших областях України. Це значно підвищує боєздатність ЗСУ, це наближає нашу армію до стандартів НАТО".

Очільниця посольства США та керівник українського Уряду відвідали військову базу в Яворові, де відбулася чергова ротація контингенту інструкторів Сполучених Штатів. Починаючи з 2015 року, американські військові професіонали проводять тут навчання українських вояків.

"За ротацією, кожна об'єднана багатонаціональна група перебуває в Україні близько дев'яти місяців, і їхня робота є реальною та наявною демонстрацією відданості Сполучених Штатів справі допомоги Україні у боротьбі з підтримуваною Росією агресією на Донбасі. І ця робота зараз стає ще більш важливою", - сказала Крістіна Квін під час брифінгу.

якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки



Як вона додала, "Поки ми на цій церемонії тут у Яворові, десятки тисяч російських військ перебувають біля кордону з Україною і на українській території Криму, і їх чисельність збільшується. США та наші союзники й партнери по НАТО в Європі глибоко стурбовані цією ескалацією".

Як наголосила Квін, "Ми та наші партнери й надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки".

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