Посольство США: російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні

Російський суд підтвердив відоме всім - присутність військ РФ на території України. Про це йдеться у заяві посольства США.

"Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником", - мовиться в заяві.

У листопаді Кіровський районний суд Ростова-на-Дону виніс вирок у справі про хабарництво та інші зловживання серед кадрових російських військових на окупованій частині України. Документ був викладений у загальний доступ і став першим офіційним підтвердженням з боку російського суду присутності військ РФ на Донбасі.

У Кремлі заявили, що ті, хто складали документ, помилилися і що в Україні немає російських збройних сил.

Натомість в українському МЗС назвали рішення суду юридичним прецедентом, який зміцнить позицію України у провадженнях проти Росії в міжнародних судах.

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