Притулок для тварин у США приймає з України бездомних котів

Притулок для тварин на околицях Вашингтона, столиці США, приймає котів та кошенят, врятованих в охопленій війною Україні. Про це мовиться на сайті притулку “Стежка додому” (Homeward Trail), що у штаті Вірджинія, неподалік американської столиці.

“У травні цього року давня волонтерка нашого притулку Шана, яка вільно розмовляє російською, продовж місяця волонтерила в Україні і на власні очі переконалася, наскільки тварини потребують і заслуговують на допомогу. Важко уявити несамовиті страждання, яких вони вже зазнали, та жахливу долю, яка чекає на багатьох із них”, - мовиться на сайті притулку.

У жовтні виконавча директорка притулку Сю Белл разом з волонтеркою Шаною знову відбули в Україну волонтерити в українських притулках для бездомних та хворих тварин.

На сайті мовиться, що серед завдань, які вони поставили перед собою - зібрати кошти, щоб перевезти з України до США близько 30-ти котів, а також знайти фінансування на харчування і ветеринарні засоби для тварин в Україні.

"Коти, які потрапляють у притулок, чудові. Вони соціальні, хочуть, щоб їх обіймали, хочуть бути улюбленцями. Спочатку вони можуть бути трохи наляканими і сором’язливими, але як тільки ти почухаєш їх, вони просто тануть", – розповіла волонтерка Шана американським ЗМІ.

Два місяці тому притулок “Стежка додому” оголосив два збори коштів. Станом на 28 жовтня, на транспортування українських котів до США американські волонтери зібрали 10 800 доларів, на харчі для тварин в Україні - більше 4 тисяч доларів.

Українських собак, йдеться у повідомленні, розподіляють в європейські притулки.

Як повідомляв раніше "Голос Америки", базований у США Міжнародний фонд за благополуччя тварин –International Fund for Animal Welfare (IFAW) долучився до фінансування зусиль із порятунку тварин на окуваних територіях України.

Українці також організували рух "ЗооПатруль", де волонтери допомагають звільнити тварин, що опинились зачиненими чи заблокованими у будівлях, де власники змушені були евакуюватись.

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