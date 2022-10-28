Актуально
- Голос Америки
Притулок для тварин у США приймає з України бездомних котів
Притулок для тварин на околицях Вашингтона, столиці США, приймає котів та кошенят, врятованих в охопленій війною Україні. Про це мовиться на сайті притулку “Стежка додому” (Homeward Trail), що у штаті Вірджинія, неподалік американської столиці.
“У травні цього року давня волонтерка нашого притулку Шана, яка вільно розмовляє російською, продовж місяця волонтерила в Україні і на власні очі переконалася, наскільки тварини потребують і заслуговують на допомогу. Важко уявити несамовиті страждання, яких вони вже зазнали, та жахливу долю, яка чекає на багатьох із них”, - мовиться на сайті притулку.
У жовтні виконавча директорка притулку Сю Белл разом з волонтеркою Шаною знову відбули в Україну волонтерити в українських притулках для бездомних та хворих тварин.
На сайті мовиться, що серед завдань, які вони поставили перед собою - зібрати кошти, щоб перевезти з України до США близько 30-ти котів, а також знайти фінансування на харчування і ветеринарні засоби для тварин в Україні.
"Коти, які потрапляють у притулок, чудові. Вони соціальні, хочуть, щоб їх обіймали, хочуть бути улюбленцями. Спочатку вони можуть бути трохи наляканими і сором’язливими, але як тільки ти почухаєш їх, вони просто тануть", – розповіла волонтерка Шана американським ЗМІ.
Два місяці тому притулок “Стежка додому” оголосив два збори коштів. Станом на 28 жовтня, на транспортування українських котів до США американські волонтери зібрали 10 800 доларів, на харчі для тварин в Україні - більше 4 тисяч доларів.
Українських собак, йдеться у повідомленні, розподіляють в європейські притулки.
Як повідомляв раніше "Голос Америки", базований у США Міжнародний фонд за благополуччя тварин –International Fund for Animal Welfare (IFAW) долучився до фінансування зусиль із порятунку тварин на окуваних територіях України.
Українці також організували рух "ЗооПатруль", де волонтери допомагають звільнити тварин, що опинились зачиненими чи заблокованими у будівлях, де власники змушені були евакуюватись.
Дивіться також: Леви з Одеського біопарку знайшли притулок у штаті Колорадо – історія порятунку
Всі новини дня
Як працює екстрена допомога українцям у Польщі
У Варшаві працює "гаряча лінія" для українських біженців, які перебрались до Польщі. Де знайти житло, як отримати медичну допомогу чи роботу- на всі ці питання щохвилини телефоном дають відповіді десятки волонтерів.
"Гаряча лінія" - ініціатива польської організації “Український дім” яка також організувала консультативний пункт, куди можна прийти отримати персональну консультацію.
"Надаю консультацію з легалізації. Часом є питання, справи бувають складні і треба трохи часу, щоб знайти відповідь на них. Тож я просто перетелефоновую людям на наступний день". – розповідає волонтерка Софія Ілюк.
Наприклад зараз часто питають про проживання та сплату податків у Польщі. Та найбільше запитів щодо житла.
"Люди, які тікають найперше хочуть мати де спати і захист, пізніше вони думають про легалізацію, потім з'являється потреба мати інших українців поруч, а ті, які приїхали з дітьми шукають для них школи і дитсадки". – зазначив Марек Сіерант, прес-секретар Українського дому у Варшаві
Катерина Лебедин прийшла до консультаційного центру разом із своїм 10-річним сином. Після семи місяців життя у поляків, їх просять покинути помешкання за кілька днів.
"Ми залишаємось на сьогоднішній день з дитиною без даху над головою, у нас немає житла", - каже вона.
Катерина з Київської області. Вона планувала на днях повертатись до дому. Але після вибухів 10 жовтня передумала.
"Так, ми планували, але сьогодні вранці до нас в Київ знову прилетіли ракети, є жертви, то на сьогоднішній день мені не є безпечно везти дитину до дому, і тепер треба щось шукати і знову починати заново. Як 9 березня - ми приїхали в нікуди", – каже Катерина.
Катерині все одно в якому населеному пункті знайдуть житло - важливими є школа для сина і можливість влаштуватись на роботу. Оскільки запит Катерини терміновий, волонтери обіцяють його опрацьовувати якнайшвидше і наступного дня подзвонити з варіантами житла. З подібними проханнями приходить щодня десятки людей - і їм завжди допомагають 20 волонтерів центру. Христина - одна із них.
"Я загалом у Польщі уже проживаю п'ять років, бо я студентка і зараз далі проводжу навчання, а в березні, коли українських дім починав набирати масштабів, моя позиція була що я не можу стояти осторонь". – розповідає волонтерка.
Окрім волонтерів, які давно живуть в Польщі, у консультаційному центрі і на "гарячій лінії" працює частина людей, які також переїхали після 24 лютого.
Виробник "Байрактарів" добудує завод в Україні за два роки
СТАМБУЛ, 28 жовтня (Reuters). Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки, заявив виконавчий директор компанії у четвер. Компанія стала дуже відомою завдяки успіху своїх безпілотників у протистоянні російським силам в Україні.
Безпілотники, поставлені в Україну Baykar, відіграли важливу роль у захисті України від російської бронетехніки та зенітних систем у перші кілька тижнів російського вторгнення.
Безпілотник Bayraktar TB2 набув такої популярності серед громадськості, що українці склали про нього пісню, а деякі союзники розпочали безпрецедентні кампанії зи збору коштів, щоб купити більше.
У рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаною безпосередньо перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.
Генеральний директор Халук Байрактар заявив Reuters у четвер, що плани реалізуються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії. «Наш план реалізується», — сказав виконавчий директор у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.
"Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування завершена. І ми будемо рухатися вперед, власне, із будівництвом. Протягом двох років ми хочемо його завершити".
Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо з новим безпілотним літальним апаратом Akinci та безпілотним винищувачем Kizilemma, або Golden Apple, які зараз розробляються. В обох використовуються українські двигуни від “Мотор Січ” (MSICH.UAX) та “Івченко-Прогрес”.
РОЗШИРЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ
Безпілотники Bayraktar TB2 вплинули на хід різних конфліктів - від Сирії до Азербайджану та України, привернули до Baykar увагу світу та перетворили його на великого виробника та експортера.
Перевірений у боях безпілотник TB2 продається 24 країнам, у тому числі Польщі, яка є членом НАТО, компанія підписала угоди з п’ятьма країнами на експорт значно більшого БПЛА Akinci.
У той час як TB2 може злетіти з ракетами або обладнанням вагою до 150 кг (330 фунтів), Akinci, вперше переданий турецьким збройним силам минулого року, може літати набагато вище та злітати з вагою в 10 разів більше.
Очікується, що розширений портфель замовлень принесе близько 1 мільярда доларів експортних доходів цього року, сказав Байрактар, що приблизно на 50% більше, ніж минулорічні 650 мільйонів доларів, із подальшим зростанням на 50% у 2023 році.
Хоча Baykar не єдиний розробник військових безпілотників у Туреччині, TB2 займав настільки важливу роль у конфліктах, що тепер він очолює глобальний поштовх Туреччини до експорту військової техніки. Згідно з даними Асамблеї турецьких експортерів, минулого року ця компанія склала п’яту частину оборонного експорту Туреччини на суму 3,2 мільярда доларів США.
Компанія інвестуватиме доходи в розширення виробничих ліній, сказав Байрактар. «Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль — робити мінімум 30 (одиниць) на місяць», — сказав він.
КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Проектування та розробка безпілотного літака-винищувача Kizilelma, який, на думку аналітиків, розширення можливості розвідувальних і ракетоносних безпілотних літальних апаратів, також пожвавляться, сказав Bayraktar.
Kizielma зможе злітати та сідати на авіаносці з короткою злітною смугою, перший політ очікується в найближчі кілька місяців.
Очікується, що TB3, версія TB2 з короткою злітно-посадковою смугою, завершить етап випробувань до кінця 2023 року, сказав Bayraktar.
Компанія також розширює свою увагу до космічних технологій, щоб доповнити лінійку безпілотних апаратів. «Зараз ми інвестуємо в космічні технології. Це не добре сформовані сегменти, а нові сфери, де можна запропонувати нові інноваційні рішення», — сказав Байрактар.
Baykar також інвестує в деякі компанії у своєму розширеному ланцюгу постачання. «Ми інвестуємо в компанії, які вносять додаткову цінність для наших систем у сфері зв’язку, оптики, мережевої архітектури», — сказав Байрактар.
Леви з Одеського біопарку знайшли притулок у штаті Колорадо – історія порятунку. Відео
Дев’ять левів із Одеського біопарку знайшли притулок у США. Їх прихистив заповідник диких тварин у штаті Колорадо. За драматичною історією порятунку стежив Олексій Коваленко.
- Голос Америки
Росія - "гостра загроза", але вона не здатна на довгострокове протистяння - Пентагон оприлюднив нові безпекові стратегії США
Росія є "гострою" загрозою для інтересів та цінностей США, однак "Китай - єдиний конкурент, який має як намір переформатувати міжнародний правопорядок, так і все більшу силу для цього". Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи Національну оборонну стратегію США в четвер в Пентагоні.
"На відміну від Китаю, Росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам в довгостроковій перспективі, - пояснив очільник американського оборонного відомства. - Однак російська агресія становить нагальну та гостру загрозу для наших інтересів та цінностей".
Під час брифінгу для преси в четвер високопосадовець Пентагону додав, що "Росія повністю стримана від нападу на НАТО". Раніше президент США Джо Байден заявляв, що США захищатимуть "кожен дюйм" території НАТО в разі нападу.
Національна оборонна стратегія встановлює стратегічні пріоритети на наступні чотири роки. Попередній такий документ було видано в 2018 році за часів президентства Дональда Трампа.
Новий документ наголошує на важливості альянсів а також інтегрованому підході до питань на міжнародній арені, що включає військову, дипломатичну та економічну складові.
Загрози, перелічені в документі, крім Китаю та Росії, включають також Північну Корею, Іран та міжнародний насильницький екстремізм.
Також в четвер США оприлюднили стратегії ядерного захисту та ракетного захисту країни.
В Стратегії щодо ядерного захисту йдеться про посилення ядерних спроможностей на тлі протистояння з такими ядерними державами, як Китай та Росія.
Через провали Росії у війні в Україні, Кремль може більше приділити уваги ядерній зброї в майбутньому, заявив високопосадовець відомства.
Водночас Пентагон оголосив про припинення програми підводних запусків ядерних крилатих ракет. "Наш запас ядерної зброї значний, - сказав Остін. - Оглянувши запас, ми вирішили, що нам не потрібна ця можливість".
Раніше представники опозиційної Республіканської партії виступали проти зупинки цієї програми. Програму було ініційовано за президентства Трампа у відповідь на можливу загрозу з боку Росії, пише Reuters.
Під час брифінгу для преси посадовеь Пентагону зазначив, що ця програма "має нульову цінність щодо поточної ситуації - Росії та України - бо навіть за повного фінансування, вона б не почала працювати до 2035 року".
Щодо ракетного захисту, в стратегії йдеться, що війна Росії в Україні показала - ракети залишаються вживаним видом зброї в теперішніх конфліктах, а Китай та Росія модернізують свої арсенали.
"Росія застосовує тисячі атакувальних ракет невибірково в Україні і в основному не для точних військових здобутків, а для широкого кола зброї для залякування і створення жахливих складнощів для невинних цивільних, - наводить USNI слова високопосадовця Пентагону. - Використання ними ракет в Україні показує - варто очікувати, що ця зброя стане звичною рисою конфлікту 21-го століття".
В статті використано інформацію Reuters.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum