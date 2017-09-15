В Україні приватизація не стала ефективною, хоча стала прозорішою - американський експерт з оцінки вартості активів

Дії уряду України у царині приватизації спрямовані не на досягнення стратегічних цілей, а на отримання найвищої ціни підприємства доступної на поточний момент, що позбавляє Україну можливості отримати реальну максимальну вигоду від продажу державних підприємств. Таку думку Пол Томас, президент американської оціночної компанії IRE, що тривалий час працює в Україні, озвучив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

"Коли йдеться про приватизацію, уряд України має розпочати з визначення цілей. Стратегії без цілей не буває. Звісно, хтось скаже, що ціль є і вона очевидна - залучити якомога більше грошей до державного бюджету. На мою думку, це - не ціль. Якщо Фонд держмайна використовується для збору дивідендів та орендної платні і іноді щось продає за невелику частину потенційної вартості, аби лише зібрати гроші для уряду - то це не ціль, а стратегія виживання. Це все одно, що для простої людини позичати гроші, а потім віддавати зароблене, щоб покрити борги", - поділився своїм враженнями від діяльності уряду України у сфері приватизації Пол Томас.

Експерт запропонував своє бачення стратегії приватизації:

"Уряд має відійти від концепції продажу компаній, як корпоративних структур, і подивитись на концепцію продажу активів, які здатні генерувати прибуток і тому є привабливими для покупця. Звідси постають питання: Які продуктивні активи має український уряд у повній, чи частковій власності? Як ці активи можна приватизувати так, щоб збільшити ВВП, сприяти розвитку бізнесу, створенню дрібних та середніх підприємств. Тобто, якщо йдеться про приватизацію великого набору активів, наприклад, алюмінієвого промислового комплексу, треба думати над тим, як його приватизувати так, щоб стимулювати менші підприємства і задіяти економічний мультиплікатор. Уряд має замислитись над тим, щоб проводити приватизацію у спосіб, який збільшує, а не зменшує кількість робочих місць, - заявив Томас. - Натомість, у реальності всі ці питання не ставляться, а питають "Скільки грошей ми можемо отримати від приватизації негайно?".

Водночас, експерт відзначив, що сумнівається у здатності уряду України сформувати стратегію приватизації.

"На мою думку, малоймовірно, що уряд України на цьому етапі може створити стратегію приватизації, яка б ставила цілі, які я описав. Це непосильна задача - не лише розробити стратегію та погодити її з усіма, але ще і добитись такої законної та бюрократичної горизонтальної співпраці, яка потрібна для її реалізації. Тим не менше, уряд справді стає більш прозорим у процесі приватизації і стає менше очевидних випадків виписування вимог приватизації підприємств під конкретного покупця. Уряд краще проводить оцінку, краще встановлює критерії, сам процес продажу - більш прозорий. Але, зрештою, все це лише сприяє тактиці, яку я описав - негайно залучати більше грошей до бюджету", - відзначив експерт з оцінки вартості активів.

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