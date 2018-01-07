Привітання з Різдвом Христовим від західних друзів України

"З Різдвом!" - вітають Україну західні партнери.

Посольство США в Києві опублікувало відео "Щедрика" у виконанні учасників проекту "Шлях до Бродвею".

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф привітала українців із Різдвом у Твіттері та побажала "щастя, добробуту та миру всім".

Раніше посольство Великобританії в Україні опублікувало відео-привітання, присвячене традиціям святкування Різдва у Великобританії та в Україні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму привітанні побажав "щасливого та радісного Різдва, сповненего надією, миром та оновленням".

Посол Канади в Україні Роман Ващук також привітав тих, хто святкує:

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