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"США стоятимуть на боці українців у досягненні цілей Євромайдану" - посольство привітало Україну з днем Гідності та Свободи

  • Голос Америки

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США непохитно стоять на боці українців, які продовжують щоденно працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - йдеться в заяві тимчасового повіреного США в Україні Вільяма Тейлора, виданій з нагоди Дня Гідності та Свободи в Україні.

"Шість років тому в цей день відважні українці, сповнені рішучості досягти кращого, європейського майбутнього, зібралися на Майдані та почали вимагати змін", - йдеться в привітанні.

Інші представники міжнародної спільноти також привітали Україну з Днем Гідності та Свободи.

"Ми оплакуємо тисячі невинних жертв, полеглих з того часу. Ми горді і надалі підтримувати вільну, демократичну і заможню Україну для всіх", - йдеться у привітанні посольства Канади.

Українці на "Майдані згуртувались у прагненні до глибоких демократичних змін та процвітання", - зазначається в привітанні посольства Франції.

"Відвага усіх, хто відстоював права людини, свободу і незалежність своєї країни, слугує натхненням для всіх нас", - пише посол Британії в Україні.

"Литва непохитно підтримує народ України", - написав у Twitter міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

"Шість років з початку Майдану. Шість років з часу, коли тисячі вийшло на вулиці з вимогою свободи, гідності та європейського мабутнього для України. Шість років з часу, коли тисячі життів стають жертвою спротиву агресору", - йдеться в повідомленні міністра Литви.

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