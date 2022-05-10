Призначення кандидатури Бріджит Брінк на посаду Посолки США в Україні – деталі. Відео

Палата Представників американського Конгресу у вівторок починає розгляд додаткової екстреної допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів, запит на яку надіслав президент Сполучених Штатів. У сенатському комітеті із закордонних справ тривають слухання про затвердження кандидатури Бріджит Брінк на посаду Посла США в Україні. Більше про дипломатку, яка може очолити чи не найбільш важливе нині представництво США закордоном нині і шанси на її схвалення – від Катерини Лісунової та Тетяни Ворожко.