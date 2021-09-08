Робін Данніган, яка раніше критикувала "Північний потік-2", відповідатиме за політику щодо України в Держдепі - Радіо Свобода

Питаннями Центральної та Східної Європи в Державному департаменті США опікуватиметься Робін Данніган, досвідчена дипломат, яка раніше обіймала посади заступника помічника держсекретаря з питань енергетики, а останні три роки була заступницею посла США у Відні.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію представника Держдепу.

До сфери повноважень Данніган входитиме політика щодо України, Білорусі, Молдови, Польщі, Угорщини та Чехії.

Данніган виступала проти "Північного потоку-2", нагадує Радіо Свобода.

"Треба запитати: Чому підтримувати Україну однією рукою і душити її іншою, - наводить видання слова Данніган на конференції в листопаді 2015 року. - "Північний потік-2" ​загрожує не лише виживанню України та її ресурсам, але і становить ризик для диверсифікації енергоресурсів в Європі, особливо в південно-східній Європі".

Минулого місяця Державний департамент призначив Амоса Хохстейна чільним радником з питань енергетичної безпеки, серед головних завдань якого названо протидію намаганням Росії використовувати енергію у якості “геополітичної зброї”.

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