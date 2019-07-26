Генерал, який виступав за розширення співпраці з Україною, став найвищим військовим посадовцем США

Сенат затвердив генерала Марка Міллі на посаду голови Комітету начальників штабів збройних сил США. На цій найвищій військовій посаді в США, Міллі стане найстрашим військовим радником президента і замінить генерала Джозефа Данфорда.

Генерал Данфорд привітав Міллі з затвердженням на посаду. "Ми з генералом Міллі пліч-о-пліч служили декілька разів, включаючи під час бойових дій. Він буде чудовим головою".

На слуханнях в Сенаті США, присвячених розгляду його кандидатури на посаду, що відбулись 11 липня, Міллі надав сенаторам свій коментар стосовно надання оборонної допомоги Україні.

“Я вважаю, що зараз ми маємо хороший баланс летальної та нелетальної допомоги Україні. Перш ніж визначитися з необхідністю подальших коригувань, ми маємо глянути, як Україна використовує можливості, які ми вже надаємо для оцінки її здатності використовувати додаткову летальну допомогу й обладнання”, — заявив генерал, відповідаючи у листі на запитання сенаторів.

Водночас під час виступу він наголосив, що необхідно розширити можливості для військової співпраці Америки з Україною. Термін дійсності фондів, з яких виділяють військову допомогу Україні —​ один рік. Тобто виділені кошти мають бути витрачені протягом цього періоду. Але на думку генерала, щоб надавати Україні сучасніші летальні засоби оборони, слід розширити часові рамки.

“Думаю, є одна зміна, яку варто розглянути. Одним із найбільших викликів є те, що термін дії фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) — один рік, тобто ми повинні виділити їх до закінчення того фінансового року, до якого вони відносяться. Процеси випуску технологій, укладання контрактів і терміни закупівель обмежують здатність Міністерства оборони США надавати Україні сучасніші летальні оборонні засоби.

Міністерство оборони США може вирішувати більшість пріоритетних операційних потреб України через USAI, але можливість реалізувати кошти протягом дворічного періоду може дозволити Міноборони підтримувати складніші потужності, як-от летальні оборонні системи на морі”, — сказав генерал Міллі.

Також він додав, що Україна досягла успіхів у реформуванні Міністерства оборони, але потрібно зробити більше.

“Якщо мене затвердять на посаді, я підкреслю голові Генштабу України свою впевненість у тому, що прийняття стандартів НАТО підсилить спроможність України захищати свою територіальну цілісність і просувати свої прагнення до членства в Альянсі. Я б закликав українських військових прагнути до надзвичайно важливих стандартів оборонної реформи, щоб гарантувати, що вони і надалі відповідатимуть вимогам фондів Ініціативи сприяння безпеці України”, — заявив генерал.

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