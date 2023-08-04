Росія підвищує призовний вік, щоб уникнути ширшої мобілізації - експертна думка

Путін підписав закон про призов на строкову службу росіян у віці з 18 до 30 років. Раніше граничний вік для призову був 27 років. На думку експертів, російська влада намагається завдяки змінам у призовному віці уникнути ширшої мобілізації.

“Рішення дає Росії більше свободи вирішувати, кого вона хоче залучити до війни, не залучаючи тих, хто виробляє військову або економічно цінну продукцію”, – говорить професор Санфордської школи державної політики Університету Дюка в США Саймон Майлз, який спеціалізується на історії Радянського Союзу та американо-радянських відносинах.

Рішення дає Росії більше свободи вирішувати, кого вона хоче залучити до війни, не залучаючи тих, хто виробляє військову або економічно цінну продукцію

На думку Майлза, повідомляє видання Business Insider, Путін намагається уникнути ширшої мобілізації, бо це ще раз нагадало б росіянам, що війна безпосередньо впливає на них.

Майлз наголошує, що російським медіа важко презентувати війну проти України як таку, що відбувається “десь там” віддалено: “Це не "десь там", коли 200 000 людей залучаються до військової служби, щоб йти воювати в цій дурній і марній війні", - говорить Майлз.

Спочатку російська влада планувала, що підвищать нижню межу призовного віку: з 18 до 21 року. Згодом голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що комітет вирішив цього не робити. Зміни він пояснив тим, що через демографічну ситуацію до армії призивають дедалі менше росіян. Крім цього, президент підписав закон, що запроваджує заборону на виїзд за кордон для громадян з дня вручення їм повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.

Майлз вважає, що зміна призовного віку в Росії є спробою прийняти рішення, яке одночасно створює можливості продовжувати “призов на нижчому рівні інтенсивності у такий спосіб, що не викликає гучних новин і негативної реакції” населення.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні рішення влади Росії щодо призовників спромоглися викликати принаймні деяке невдоволення – підпали реєстраційних відділів і комісій.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні рішення влади Росії щодо призовників спромоглися викликати принаймні деяке невдоволення – підпали реєстраційних відділів і комісій.

Путін раніше обіцяв, що призовників не відправлятимуть на передову в Україні, але відповідно до нещодавніх повідомлень The New York Times, призовників відправляють в регіони на кордоні з Україною, закликаючи підписати контракти на час війни.

За інформацією Reuters, Путін наскільки потребує новобранців в армії, що пропонує бонус близько $5200 мешканцям Казахстану, якщо вони вирішать приєднатись до російської армії. Російське оголошення пропонує мешканцям Казахстану приєднатися до російської армії в далекосхідній Сахалінській області країни, де організація, створена місцевою владою проводить вербування.

Ще один документ, підписаний Путіним, стосується Росгвардії. Вона зможе мати на озброєнні важку військову техніку, а держзакупівлі для ведення війни проти України проводитимуться за спрощеною процедурою.

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