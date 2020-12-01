Чому Джен Псакі дратує російські державні ЗМІ?

Новою речницею Білого дому стане Джен Псакі - ветеранка політичних комунікацій, яка займала високі посади в Білому домі за Барака Обами. Але українцям вона найбільше запам’яталась своєю роботою на посаді речниці Держдепу - і також тим, що Псакі дратувала російські ЗМІ. Її служба випала на початок і найгарячішу фазу війни Росії проти України.

“Немає жодного виправдання постійному порушенню Мінських домовленостей з боку Росії та її ставлеників. Якщо Росія і справді віддана Мінським домовленостям та миру, вона має припинити розпалювати конфлікт постачанням зброї та підтримкою терористів та вивести всіх російських військових та зброю з України”, - казала Джен Псакі на одному із брифінгів Держдепу в 2014.

Однак після приходу нової адміністрації вона виступатиме вже з іншої трибуни. Псакі замінить Кайлі МакЕнані, яка є речницею Білого дому зараз. Експерти вважають, що це хороша кандидатура.

“В неї є чудове розуміння національних питань, і хороше розуміння України та Росії, а також інших країн в Європі та Євразії”, - каже колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Але кому Джен Псакі не подобалась - це російським ЗМІ. Вони висміювали помилки, яких вона допускалась у промовах, а згодом почали вигадувати курйози та речі, яких вона не говорила. Джен Псакі стала антигероїнею російського медіапростору. Джон Гербст дає цьому таке пояснення:

Російським медіа не подобалась наша політика, а Псакі була речницею, яка цю політику озвучувала. І оскільки для них було не так просто атакувати політику та аргументи, вони атакували вісника.

“Російським медіа не подобалась наша політика, а Псакі була речницею, яка цю політику озвучувала. І оскільки для них було не так просто атакувати політику та аргументи, вони атакували вісника. Вони намагались сказати, що Псакі була неадекватною, але насправді вона робила свою роботу”.

Ексдипломат каже - не здивується, якщо після приходу нової адміністрації атаки та насмішки російських ЗМІ відновляться - але тепер замість Держдепу їхньою мішенню стане Білий дім.

“Російським ЗМІ не подобалась політика адмінстрації Трампа, але схоже, їм подобався сам президент. Попри те, що політика виявилась не зовсім такою, як хотіла Москва. Тепер вони не полюблять як політику Білого дому, так і особу президента. А переходи на особистості - це типово для російських медіа. І не лише щодо Джен Псакі”, - прокоментував Гербст.

Комунікаційна команда Білого дому буде повністю сформована з жінок - вперше в історії США. Водночас американські ЗМІ стверджують, що Джен Псакі не збирається довго бути на посаді - і що вона бачить свою роль радше в запуску роботи нової адміністрації та підготовці свого наступника. Чи наступниці.

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