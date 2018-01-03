Наркотик "екстазі" у США наблизився до статусу лікувального препарату

Навесні у США розпочнеться набір учасників третьої, переодстанньої, стадії клінічних випробувань використання Метилендіооксіметамфетаміну (МДМА), психоактивної речовини, яка є складовою наркотику "екстазі", у лікуванні посттравматичного стресового розладу. Про це повідомляє сайт організації MAPS, яка займається підвищенням обізнанності громадськості щодо психоделічних речовин і тісно співпрацює із урядом США та міжнародними організаціями з цього питання.

Це ніколи не стане препаратом, який можна вживати без нагляду лікаря. Його будуть приписувати лікарі із особливою підготовкою і лише особам із специфічним діагнозом

MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies - Мультидисциплінарна асоціація психоделічних досліджень - прим. ГА ) також повідомляє, що Управління із контролю за продуктами харчування та лікувальними засобами США надало МДМА статус "терапії прориву" (Breakthrough Therapy Designation - прим. ГА) для лікування посттравматичного стресового розладу.

За інформацією видання Nature, відповідно до одного з досліджень, 67% учасників 2, або трьох терапевтичних сесій, складовою яких був МДМА, не демонстрували ознак ПТСР через рік після терапії. У контрольній групі - учасники якої отримували психотерапію, яка на супроводжувалась прийомом ПТСР - лише 23% учасників позбулись симптомів.

Відповідно до визначення на сайті Управління із контролю за продуктами харчування та лікувальними засобами США, "терапією прориву" є препарат, який покликаний самостійно, або у комбінації із іншими препаратами лікувати серйозні, або загрозливі для життя хвороби, або хронічні стани.

При цьому, відзначає уряд США, "попередні клінічні докази мають вказувати, що даний препарат може продемонструвати серйозні покращення у порівнянні із наявними методами лікування в одному, чи більше кінцевому показнику, як наприклад відчутні наслідки лікування засвідчені на ранній стадії клінічних досліджень.

Якщо препарату надано статус "терапії прориву" Управління із контролю за продуктами харчування та лікувальними засобами, прискорить розробку та розгляд такого препарату

"Якщо препарату надано статус "терапії прориву" Управління із контролю за продуктами харчування та лікувальними засобами, прискорить розробку та розгляд такого препарату", - відзначає урядовий сайт. Третя стадія клінічних досліджень є останньою перед офіційним запитом до уряду США щодо надання препарату статусу ліків доступних за приписом. Розлогу інтерпретацію механізму дії МДМА запропонувало видання Popular Science "Потрапляючи до крові, МДМА викликає викид серотоніну, допаміну та норепінефріну. Спільна дія цих трьох нейротрансмітерів викликає у споживача відчуття ейфорії, підвищує емпатію (співпереживання іншим - прим. ГА)... Саме тому МДМА добре працює із пацієнтами, які мають ПТСР. Під дією препарату до мозку потрапляють нейротрансмітери, які викликають відчуття задоволення, завдяки чому болісні спогади сприймаються легше. Говорячи мовою білогої, щоразу згадуючи щось, людина повторно це переживає. Нейрони, які кодують певний спогад, працюють так само, як коли цей спогад формувався.... МДМА може допомогти переписати цю пам'ять. Під впливом екстазі, пацієнти не відчувають звичайного болю, коли пригадують травматичний епізод. А за відсутності страху стає легше опрацьовувати травматичний досвід разом з терапевтом. МДМА допомагає пацієнтам більш продуктивно говорити із терапевтом про минулі травми", - пише видання. "Потрапляючи до крові, МДМА викликає викид серотоніну, допаміну та норепінефріну. Спільна дія цих трьох нейротрансмітерів викликає у споживача відчуття ейфорії, підвищує емпатію (співпереживання іншим - прим. ГА)... Саме тому МДМА добре працює із пацієнтами, які мають ПТСР. Під дією препарату до мозку потрапляють нейротрансмітери, які викликають відчуття задоволення, завдяки чому болісні спогади сприймаються легше. Говорячи мовою білогої, щоразу згадуючи щось, людина повторно це переживає. Нейрони, які кодують певний спогад, працюють так само, як коли цей спогад формувався.... МДМА може допомогти переписати цю пам'ять. Під впливом екстазі, пацієнти не відчувають звичайного болю, коли пригадують травматичний епізод. А за відсутності страху стає легше опрацьовувати травматичний досвід разом з терапевтом. МДМА допомагає пацієнтам більш продуктивно говорити із терапевтом про минулі травми", - пише видання.

Можливе застосування МДМА у лікуванні у майбутньому в жодному разі не означає, що споживання цієї речовини є безпечним, або тим більше - корисним. Особливості можливого застосування МДМА у терапії ПТСР раніше чітко окреслив Рік Доблін, засновник MAPS. "Це ніколи не стане препаратом, який можна вживати без нагляду лікаря. Його будуть приписувати лікарі із особливою підготовкою і лише особам із специфічним діагнозом", - заявляв Доблін, відзначає видання Popular Science.