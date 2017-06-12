«Вашингтон сміятиметься вам в обличчя» - екс-губернатор про перспективи Пуерто-Ріко стати 51-м штатом

Цієї неділі тільки 23% пуерторіканців взяли участь у референдумі, щоб висловити свою думку стосовно майбутнього території. Абсолютна більшість - 97% з тих, хто прийшов, проголосували за те, щоб стати 51-м штатом США. Губернатор Пеурто-Ріко Рікардо Розелло оголосив, що він донесе ці результати Вашингтону і переконуватиме Конгрес США передбачити відповідну процедуру зміни статусу Пуерто-Ріко. «Вашингтон сміятиметься вам в обличчя», - сказав колишній губернатор острова Анібал Ачеведо Віла в коментарі CNN, натякаючи на низьку явку виборців.

Пуерто-Ріко переживає глибоку економічну кризу і минулого місяця було вимушене подати на банкрутство через вражаючий борг у 70 мільярдів доларів – це набагато більше, ніж борг у 18 мільярдів доларів, який призвів до банкрутства машинобудівного центру США Детройту в 2013 році, відзначає CNN.

Навіть консультативна допомоги колишнього міністра фінансів України пані Наталії Яресько не змогла відвернути банкрутство. Для того, щоб отримати захист від позовів кредиторів, Конгрес США ввів можливість окремої процедури банкрутства, але, натомість, Пуерто-Ріко мусило поступитись самостійністю в управлінні державними фінансами. Конгрес США уповноважив Раду з фінансового контролю та управління для Пуерто-Ріко (FOMB) слідкувати за бюджетною дисципліною території і призначив її виконавчим директором пані Яресько.

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Банкрутство є «позитивним кроком», сказав Тед Гемптон, аналітик інвестиційної компанії Moody’s. «Хоча судова процедура займе деякий час, і означатиме, що власники облігацій втратять гроші, процес буде впорядкований», - зазначив він в коментарі CNN. Пуерто-Ріко переживає економічний спад вже протягом 10 років. За цей час острів покинуло 350 000 людей, багато з них перемістилось до Флориди, 150 шкіл закрилось, острів охопило безробіття.

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