Відставний російський офіцер Пулатов визнав, що воював в Україні, але заперечує збиття MH17 «Буком»

На суді у Нідерландах вперше пролунали свідчення з вуст одного з чотирьох підозрюваних, яких заочно судять за збиття малайзійського авіалайнера рейсу МН17, 17 липня 2014 року над Україною.

Суд у вівторок 3 листопада проглянув відеозапис розмови у Росії, під час якої Олег Пулатов відповідав на запитання адвоката.

Пулатов, російський громадянин, якого називають відставним підполковником спецпідрозділів російської військової розвідки, у розмові визнав, що брав участь у війні проти України, але наполягав у відеозаписі, що не причетний до збиття літака, в якому загинули усі 298 пасажирів та членів екіпажу.

Олег Пулатов єдиний з чотирьох підсудних, який уповноважив адвокатів представляти його на судовому процесі, що почався у березні в окружному суді Гааги.

Інші троє підозрюваних: громадяни Росії Ігор Гіркін і Сергій Дубінський, та український громадянин, який був на російській стороні, Леонід Харченко, заявили, що не визнають суд.

Прокуратура Нідерландів висунула проти них обвинувачення за результатами багаторічного міжнародного розслідування та окремого слідства нідерландської служби цивільної авіації.

Обвинувачення стверджує, що вони були причетні до перевезення з Росії на українську територію ракетної установки Бук, якою збили пасажирський літак Боїнґ-777, що летів з Амстердама до Куала Лумпура.

У записі розмови Олег Пулатов визнав, що у той час був на українській території і також фактично підтвердив справжність перехоплених українськими спецслужбами телефонних розмов, у яких йшлося про ракетну установку «Бук».

Стратегія захисту полягає у запереченні, що “Бук” там був, то далі ми, напевне, будемо бачити доводи, що МН17 збила Україна,

Але Пулатов доводив, що його слова були навмисною брехнею, яка за його словами мала на меті ввести в оману українських військових.

“Коли ви чуєте усілякі нісенітниці у перехоплених розмовах, як наприклад, згадки про “Бук”, то ви можете бути впевнені, що це було зроблено для обману. Ми хотіли ввести в оману нашого супротивника», - сказав підозрюваний.

Адвокати Пулатова ставлять під сумнів головні висновки слідства

Маріеке де Гуун, доктор міжнародного права в Амстердамському вільному університеті, яка стежить за процесом, каже, що адвокати Пулатова, як виглядає, вирішили наполягати не лише на непричетності їхнього підзахисного до збиття літака, а ставлять під сумнів головні висновки офіційних розслідувань і твердження прокуратури Нідерландів.

«Тепер, коли ми бачимо, що стратегія захисту полягає у запереченні, що “Бук” там був, то далі ми, напевне, будемо бачити доводи, що МН17 збила Україна, і що увесь судовий процес та міжнародна слідча група - це змова і що є сумніви стосовно головної версії, а тому пропонуватимуть розслідування версій, що це скоїла України», - прогнозує Маріеке де Гуун у коментарі стосовно судового слухання 3 листопада.

Адвокати неодноразово заявляли про потребу додаткового розслідування альтернативних версій загибелі літака і наполягали, що складність справи та ускладнення у зв’язку з епідемією COVID-19 потребуватимуть додаткового часу для їхньої роботи.

Вважають, що судовий процес триватиме і наступного року, і ймовірно довше.

«Суд поставлять у складне становище для вирішення наскільки геополітичним має бути увесь процес. Парадоксальна ситуація. Якщо вони відкинуть вимоги, то адвокати будуть постійно доводити, що суд упереджений і що увесь процес фальшивий. А якщо вони дозволять, то у Нідерландському суді будуть розбиратися з російсько-українською війною», - вважає Маріеке де Гуун.

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