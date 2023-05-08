Українці - серед лауреатів Пулітцерівської премії за репортажі з Маріуполя

Нові російські атаки проти України численними ракетами та безпілотниками у Державному департаменті назвали "неприйнятними та ще одним прикладом російської агресії". Під час брифінгу у Державному департаменті 8 травня заступник речника Держдепу Ведант Пател зауважив, що той факт, що Росія змушена покладатися на групу Вагнер, в лавах якої воюють колишні ув'язнені, є додатковим свідченням того, що ситуація на фронті в Україні розвивається не за тим сценарієм, який передбачав російський президент.

"Цей конфлікт пішов не за планом Путіна. Тепер Російській Федерації доводиться шукати додатковий персонал для цього конфлікту. Вони покладаються на групу "Вагнера" та її банду колишніх ув’язнених", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планують в Держдепі визнати "Вагнер" терористичною організацією, Пател відповів, що раніше було прийнято рішення визнати групу транснаціональною загрозою. За його словами, основна причина цього – мотивація злочинної діяльності групи, яка у своїх діях керується бажанням отримати прибуток, а не славою чи іншими мотивами, притаманними терористам.

"Ми знаємо, що коли група "Вагнер" стає активною у певній країні, ця країна стає менш стабільною та менш безпечною. Вона часто знаходить та експлуатує природні ресурси та копалини", - зауважив Пател.

Під час брифінгу представник Держдепу сказав, що Росія вкотре замість того, щоб вийти з України та зупинити непотрібні смерті, обирає ескалацію.

"На жаль, ми бачимо, як це сіє хаос по всій Україні, включно з Києвом. Тож Сполучені Штати й надалі вживатимуть заходів для підтримки наших українських партнерів", - сказав він.

Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв, що його бійцям навмисно не постачають обіцяної кількості боєприпасів і, якщо ситуація не зміниться, пригрозив відвести групу від Бахмута 10 травня.

Пізніше він повідомив, що питаннями постачання боєприпасів від російського Міністерства оборони займатиметься генерал Сергій Суровікін. Між жовтнем 2022 та січнем 2023 Суровікін, який отримав прізвисько "сирійський м'ясник" за жорстоке насильство в Сирії, командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні.

"Нам дають Суровікіна як людину, яка прийматиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнера" у взаємодії з Міністерством оборони. А це єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати. Більше з цією зіркою жодної людини розумної немає", — написав Пригожин в своєму телеграм-каналі.

В ЗСУ тим часом пояснили, що в ПВК "Вагнер" не має жодної нестачі боєприпасів. Про це в ефірі національного телемарафону сказав командир 135-го батальйону 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Ігор Шепетін, яка знаходиться в Бахмуті.

"Ми не помітили, що є якась у них нестача боєприпасів…, про яку вони заявляють. Я думаю, що навпаки - інтенсивність артилерійських обстрілів тільки збільшується", - зазначив Шепетін.

Серед іншого, розповів боєць, "Вагнер" обстрілює українські позиції фосфорними та запалювальними боєприпасами.

"Ворог вже у відчаї застосовує всі засоби, які має, аби здійснити якісь спроби вибити наші сили оборони з Бахмуту", - пояснив він.

Також Шепетін зазначив, що росіяни в Бахмуті зазнають колосальних втрат та не шкодують людей, але загрози оточення українських сил, за його словами, немає.

Про те, що росіянам не бракує боєприпасів, підтвердив і речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. В окремому інтерв'ю в ефірі телемарафону він сказав, що росіяни за останню добу обстріляли українські позиції понад 400 разів, використовуючи в середньому "понад 25 тисяч снарядів на добу" навколо східних міст Бахмут, Лиман і Куп’янськ.

"Він (Пригожин) придумує цю нісенітницю про снарядну кризу. Але головна його проблема – це постійне знищення особового складу силами нашої оборони. А отже, він не має можливості поповнювати кадри, тому що не може набирати людей із місць позбавлення волі", – заявив Череватий.

За його словами, за останні 9 місяців росіяни лише на Бахмутському напрямку втратили 100 тисяч бойових одиниць, з них 20 тисяч — загиблими.

Як повідомляв Голос Америки, за інформацією Білого дому, втрати Росії перевищили 100 000 убитими і пораненими лише із грудня. Понад 20 тисяч з них - вбиті в бою, майже половина із них представники Групи "Вагнера". Про такі оцінки Білого дому повідомив Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.