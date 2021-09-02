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США шкодують через рішення Росії не продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Рішення Росії не продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ в пунктах пропуску "Донецьк" та "Гуково" на українсько-російському кордоні вказує, що "позитивні відносини з сусідами не є пріоритетом для Росії". Про це заявила тимчасово повірена США при ОБСЄ Кортні Остріан 2 вересня.

Вона нагадала, що Мінські протоколи від 2014 року передбачають гарантії постійного моніторингу українсько-російського кордону і перевірок ОБСЄ.

Рішення російського президена Путіна не продовжувати мандат місії в цих пунктах пропуску після 30 вересня озвучила російська делегація в ОБСЄ 2 вересня.

Українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що ця ініціатива прозвучала перед масштабними російськими військовими навчаннями "Запад 2021".

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - заявили в МЗС.

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